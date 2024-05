Pide Morena investigación a fondo en el atentado a oficinas de José Chedraui

La dirigencia estatal de Morena en Puebla pidió a las autoridades investigación a fondo en el ataque a las oficinas de José Chedraui Budib, candidato a la presidencia municipal, por lo que hizo un llamado a sus adversarios a la paz y a una contienda electoral sin violencia.

En rueda de prensa, la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, denunció el atentado del cual fue víctima y anticipó que se interpondrá las denuncias correspondientes.

La líder de Morena se pronunció por una indagatoria rápida y dijo que estarán a espera de los resultados.

Informó que esta mañana tuvieron comunicación con el abanderado a la capital poblana y se solidarizó con él y todo su equipo de campaña.

Asimismo, destacó que desde Morena estarán denunciando todas las irregularidades que se registren durante el desarrollo del proceso electoral.

El equipo de campaña que encabeza José Chedraui presentó una denuncia con el número de folio DL/FIM/NORTE/09856/2024, en contra de quien resulte responsable por un ataque en unas oficinas ubicadas en la colonia Las Ánimas.

Los hechos ocurrieron la noche de este domingo 26 de mayo, cuando aventaron cobardemente bombas tipo molotov al lugar donde se concentran brigadistas quienes, por fortuna, no resultaron con lesiones.

Al respecto, la dirigencia exigió se realicen las investigaciones correspondientes y se llegue hasta las últimas consecuencias en contra de la o las personas que resulten responsables.

Advirtió que no se dejarán amedrentar por estos hechos, por el contrario, seguirán caminando de la mano de la ciudadanía para lograr la Puebla que todas y todos merecen.

Por lo anterior, solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana garantizar la paz y la seguridad, como parte de sus funciones, a unos días de que se desarrolle la jornada electoral el próximo 2 de junio.

De acuerdo con la mayoría de las firmas encuestadoras, Chedraui se posiciona como puntero para ganar la alcaldía de Puebla.

Por su parte, el secretario general de Morena, Agustín Guerrero Castillo, llamó a los candidatos del Prian, Mario Riestra Piña y Eduardo Rivera Pérez, se comporten y dejen de comprar votos, porque Puebla ya decidió a favor de los morenistas Alejandro Armenta y José Chedraui.

Expuso que durante el periodo de campaña han exhibido diferentes irregularidades por parte de sus adversarios como la compra de votos, la entrega de tinacos azules y reparto de despensas por parte del ayuntamiento de Puebla a fin de condicionar la decisión de los poblanos, situación por la que ya han presentado alrededor de 60 denuncias.

“Ya de cara a la jornada electoral hacemos una convocatoria a que todo mundo se comporte, la gente ya decidió, ya tomó una decisión y que la va a expresar el próximo domingo, me parece que estos intentos de compra de votos de última hora me parecen patadas de ahogado, que ya no van a modificar el resultado, estaremos atentos de la jornada electoral”, exhortó.