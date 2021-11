Pide Ignacio Mier Velazco “respeto” y autonomía de la FGE en asesinato de Ministeriales

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier Velazco, pidió respeto a la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ésta actúe con autonomía en la investigación de los tres agentes de la Policía Ministerial que fueron ejecutados por policías de Tecamachalco, el municipio donde gobierna como edil su hijo, Ignacio Mier Bañuelos.

Las declaraciones las hizo el diputado poblano a la salida de un encuentro que tuvo la tarde de este lunes en Palacio Nacional, con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para hablar sobre la reforma energética.

La Jornada en Línea, consignó ayer que Mier Velazco “con incomodidad respondió a la pregunta sobre la ejecución de tres policías en el municipio de Tecamachalco, Puebla, donde gobierna su hijo, Ignacio Mier, también. Apenas ayer, el gobernador Miguel Barbosa acusó descuido del edil, entorno al triple homicidio.

“Y esta tarde, Ignacio Mier (papá) replicó: ‘Es algo muy lamentable creo que no conveniente, no es prudente, no se lo merecen ni los deudos, ni las víctimas, de especular, de hacer juicios anticipados de dictar sentencias, vivimos en un Estado de Derecho, y que se dirima conforme a las atribuciones que le corresponde a la fiscalía y no a otros intereses que pueden ser legítimos pero que pueden violentar el debido proceso.

“Primero lamentarlo profundamente expresar mi solidaridad, pero también me apuesto porque en plena autonomía la fiscalía realice las investigaciones, finalice la carpeta de investigación y en su caso la turne robusta sólida al Poder Judicial, para que bajo un proceso justo conforme a la ley se dirima y resuelva esto. Estoy pidiendo respeto yo respeto a la Fiscalía’.

“De origen priista, partido del que fue dirigente en Puebla, y funcionario en gobierno de Mario Marín (conocido como el goberprecioso), ahora es líder de Morena en San Lázaro, en informó que en la reunión con el mandatario tocó “algunos aspectos que tienen que ver con la reforma eléctrica, y el proceso que vamos a seguir -que mañana lo voy a platicar en la Junta de Coordinación Política-, me estoy reuniendo con los involucrados.”

“—¿Hay preocupación por los votos?

—No, estamos trabajando, yo lo he dicho siempre primero tenemos que ganar la confianza de la gente. La gente, 8 de cada 10, están a favor de la reforma eléctrica porque es una reforma generosa, bondadosa por el beneficio de México pero también debemos escuchar a aquellos que sienten que se van a ver afectados y platicar con ellos, debatirlo, hacer foros, llamar a especialistas, académicos y a los altos directivos para que en un trabajo de discusión de debate de conocimiento, los mexicanos sepan por qué razón es y no incurrir en los errores en los que se incurrió en la anterior reforma de 2013 que en 40 minutos la aprobaron”.