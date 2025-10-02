Pide la Fundación “Julita” a la CDH su intervención para frenar la invasión del predio “La Covadonga”

La Fundación “Julita” requirió la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) ante la presunta inacción de las autoridades locales y estatales para frenar la invasión del predio “La Covadonga”, ubicado al norte de la ciudad de Puebla.

El apoderado legal de la asociación, Jesús González Schimal, acusó que ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni la administración municipal han logrado impedir el despojo, pese a denuncias interpuestas desde abril de 2023. Por el contrario, afirmó que invasores avanzaron en la edificación de un fraccionamiento clandestino sobre el terreno en disputa.

A través de un comunicado, González Schimal explicó que la Fundación buscó la mediación urgente de la CDH con el objetivo de que el órgano garantice el derecho constitucional de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Carta Magna. Subrayó que, tras innumerables gestiones ante instancias como la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Gobierno, prevalece una “parálisis generalizada” por omisión de la autoridad, por lo que recurren a la defensa institucional de los derechos humanos.

El representante legal llamó a la Comisión a revisar minuciosamente el desempeño de las dependencias omisas y restituir el derecho de la Fundación a la justicia, tras lo que consideró un claro caso de despojo inmobiliario y de negligencia institucional. Precisó que la primera invasión ocurrió en marzo de 2023 sobre dos hectáreas del predio, ubicado en el kilómetro 12 de la antigua carretera a Tlaxcala, a partir de la acción de una persona identificada como Jorge Mendoza González.

La Fundación promovió un amparo que ganó en meses recientes: la juez Blanca Alicia Lugo Pérez ordenó la demolición de las viviendas construidas durante el conflicto, sin embargo, la diligencia del 19 de julio sólo consiguió derrumbar parcialmente la infraestructura irregular. Según la versión de la Fundación, el director municipal de Desarrollo Urbano, Jesús Humberto Rodríguez, detuvo la totalidad del derrumbe al argumentar que una parte del terreno estaría ocupada por la purificadora Agua Inmaculada y no sería procedente intervenir.

El predio cuyo dominio fue restituido por el Poder Judicial permanece bajo vigilancia de quienes participaron en la invasión, quienes argumentan que adquirieron lotes escriturados por notarios del vecino estado de Tlaxcala. La Fundación alertó que el riesgo de nuevos despojos persiste porque ninguna autoridad brindó garantías plenas de protección jurídica ni realizó una inspección cabal de la zona.

De manera paralela, en febrero pasado, otro grupo de paracaidistas tomó una franja de tres hectáreas justo enfrente del terreno original. La Fundación notificó a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano para que se realizara una inspección formal, pero la dependencia no ha dado seguimiento ni respondió a la petición oficial.