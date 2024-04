Pide Céspedes a candidatos “no politizar” los incendios forestales; en la coyuntura electoral “todos dan soluciones mágicas”

El gobernador Salomón Céspedes Peregrina pidió este miércoles a los candidatos y liderazgos en el estado a no politizar el tema de los incendios forestales que se presentan en el estado, pues en la coyuntura electoral “todos dan soluciones mágicas” para combatir este tipo de situaciones y conflictos sociales.

Así lo declaró este día al término del homenaje que se rindió en Paseo Bravo al general Emiliano Zapata, por su aniversario luctuoso, donde informó que en la entidad se han registrado 233 incendios forestales en lo que va del año, con afectaciones en 6 mil hectáreas.

“No se dejen llevar por condiciones políticas, en esta coyuntura electoral todos traen soluciones mágicas, cuando hay respuesta de expertos, cortafuegos y cortacorriente, no puede entrar todo mundo a esta situación”, declaró.

Esto luego de que pobladores de Libres cerraran la autopista Puebla-Perote, en demanda de la intervención del gobierno del estado, tras la muerte de dos personas voluntarias que se encontraban combatiendo el fuego.

Al respecto, el mandatario estatal pidió a la gente de las comunidades obedezca a los expertos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), así como a las brigadas “Coyote” del gobierno del estado, “porque cuando no se les pone atención pasan este tipo de desgracias que lamentamos”.

En el combate al siniestro, informó que debido a las fuertes ráfagas de viento no hubo condiciones para sobrevolar en la zona de Libres, debido a que el fuego se extendió a Ixtacamaxtitlán.

“Es un incendio complejo porque está en cañada, se está combatiendo, no ha habido condiciones de vuelo, el problema no son los helicópteros porque hay disposición del estado, pero el aire no lo ha permitido”, explicó.

En entrevista, Céspedes Peregrina dijo que el incendio forestal de Libres “ya está apegado a otra región” y confirmó que hoy por la mañana se inició el vuelo de reconocimiento en la zona, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “pero como está en cañada y está en barranca se genera mucho peligro”.

Ante lo expuesto, exhortó a la población que esté tranquila y que tenga la certeza que el gobierno del estado buscará que nadie ponga en riesgo su vida, tras afirmar que hay ocasiones que se presentan hasta 10 frentes abiertos en el estado, sofocando incendios.

Asesinato de esposo de candidata a regidora en Tehuitzingo no está vinculado al proceso electoral

En otro tema, el gobernador Salomón Céspedes aclaró que el asesinato del esposo de una candidata a la regidora por Tehuitzingo no está vinculado al proceso electoral.

“Hay que analizar cuáles son las situaciones de riesgo político, en el caso de Tehuitzingo se están corriendo las investigaciones, es esposo de una candidata a regidora y nada tenía que ver con el proceso electoral, estaba saliendo de su trabajo; lo lamentamos, pero hay que seguir dando seguridad a quienes lo necesitan”, expuso.

El titular del Ejecutivo externó que se reserva emitir más declaraciones sobre el tema, hasta que las autoridades correspondientes den a conocer el resultado de las indagatorias.

“No me corresponde a mí decir si tenía antecedentes penales”, insistió.

El mandatario estatal hizo un llamado a los candidatos y liderazgos a la mesura, “que se conduzcan con la verdad, que no echen a pelear a los pueblos ni a calentarlos y que el debate se de en la propuesta no en las descalificaciones”.

“Los ánimos se desbordan y a veces ya no son los candidatos, hay temas personales que traen de antaño y que hoy en la política ventana para poderlo sacar”, señaló.

Finalmente, dijo que “el tema no es aventar el cerillo, sino después ver cómo se apaga”.