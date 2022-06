Pide Barbosa a víctimas de fraude de Tiro Moranchel no otorgar el perdón; el caso ya fue juzgado, advierte

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta afirmó que en la defraudación de Leonardo Tiro Moranchel el caso ya fue juzgado, por lo que exhortó a las víctimas a no otorgar el perdón para evitar su liberación.

En conferencia de prensa, dijo que la reparación del daño se encuentra en proceso y deslindó al gobierno del estado de pagar el recurso a los defraudados.

“El proceso no involucra al Poder Ejecutivo del estado. No me toca a mí, sino al Poder Judicial”, aclaró.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta exhortó a los defraudados por Leonardo Tiro Moranchel a no otorgarle el perdón en caso de que consideren que es un nuevo fraude la propuesta del detenido de pagar las indemnizaciones.

Tiro Moranchel es responsable del fraude millonario contra miles de familias de Puebla y otros estados, a través de su empresa Grupo Sitma.

En el inicio de la semana, Leonardo Tiro –recluido en el penal de Tepexi de Rodríguez– difundió una carta en la que pide a los afectados que lo perdonen, como único camino para recuperar los bienes inmuebles que le fueron incautados y así comenzar a pagar la reparación de daños.

En la misiva, aseveró que los primeros en devolverles sus ahorros invertidos son los que aportaron cantidades menores, como ancianos, enfermos, madres solteras y discapacitados.

Además, Barbosa Huerta recordó que ya existe sentencia en contra de los actos cometidos por Tiro Moranchel, por lo que alertó que el proceso debe ser vigilado por las autoridades judiciales.

En caso de que existan dudas sobre el ofrecimiento de Tiro Moranchel sobre pagar indemnizaciones a los afectados a cambio de obtener el perdón, no acepten el ofrecimiento que se les hace.

Durante 2009 y 2010, la Fiscalía General del Estado (FGE) determinó que los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel recibieron dinero en efectivo de inversionistas, ante la promesa de recibir altos rendimientos en corto tiempo.

Sin embargo, esto no sucedió y las víctimas denunciaron haber sido defraudados con cheques sin fondo, cuando decidieron retirar el recurso invertido.

Como parte de las investigaciones se determinó el decomiso de inmuebles a favor de la reparación del daño de más de 8 mil personas.

Hasta marzo pasado, la Fiscalía alcanzó más de 10 sentencias condenatorias contra los hermanos Tiro Moranchel.

La autoridad judicial impuso 29 años cuatro meses de cárcel por el delito de fraude a ambos hermanos, quienes deberán cumplir una multa de mil 750 días de salario mínimo, alrededor de 168 mil pesos, así como la reparación del daño sin beneficio a fianza.