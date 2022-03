Pide Barbosa a abogados que no brinden impunidad a sus clientes alegando violaciones a DH

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, exhortó a los abogados defensores de personas que están acusadas de actos deshonestos, que no recurran a la protección de los organismos de derechos humanos para brindar impunidad a sus clientes.

La declaración del mandatario estatal ocurre en el marco de las detenciones y encarcelamiento de varios ex funcionarios públicos y servidores en funciones, como el ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría, acusado de venta de permisos; el ex subsecretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Fernández Jasso, a quien se imputa peculado, y Francisco Romero Serrano, señalado por operaciones con recursos de origen inexplicable.

“Ahora resulta que muchas gentes que violaron la ley por actos de deshonestidad van y se quejan a la comisión, a las comisiones de derechos humanos para hacerse pasar por víctima”, expresó el gobernador.

Y en seguida, instó: “Señores abogados, ya déjense, sean leales con la sociedad, antes de ser leales con su cliente, sean leales con la sociedad, créanme, ya. Ahora ya se creó todo un conjunto de antecedentes para poder generar condiciones para poder no tocar a los a quienes violaron la ley, desde acusaciones y quejas en las comisiones de derechos humanos”.

“Esto de verdad se los digo como abogado, yo me quedo sorprendido de muchas cosas, celebro toda esta progresividad en el tema de derechos humanos, la celebro, porque todos fuimos, los que hemos ocupado cargos públicos, impulsores en este fortalecimiento y en el concepto de progresividad sobre los temas de derechos humanos, pero no hay que llegar a ese punto”, remató.

