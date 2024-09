Pide AMLO “fortalecer la hermandad” en Congreso Nacional de Morena

Durante el séptimo Congreso Nacional de Morena, en el que este partido se perfila a renovar a su dirigencia y actualizar sus estatutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los integrantes del movimiento que fundó, a que en la siguiente etapa de esta fuerza política y del país, “fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido”, y los exhortó a mantener “siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas”.

El presidente de la República no acudió al acto partidario, sino que fue el presidente del Consejo Nacional del partido, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien leyó el mensaje que por la noche le compartió el tabasqueño, y en el que también llamó a los morenistas que acompañen a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, “en la difícil tarea de gobernar, con la misma lealtad, con el mismo cariño, y con el mismo entusiasmo que tuvieron para conmigo”.

Al acto, acude la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien fue recibida con arengas de “presidenta, presidenta”. También, asiste la próxima Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard y los integrantes salientes de la dirigencia nacional encabezados por Mario Delgado y Citlalli Hernández.

Mientras que, entre los gobernadores, Delfina Gómez, Marina del Pilar, Layda Sansores y el propio Alfonso Durazo fueron de los que levantaron más aplausos entre los congresistas, junto con la jefa de gobierno electa, Clara Brugada.

En el arranque del séptimo Congreso Nacional del partido guinda, desarrollado este domingo en el World Trade Center de la Ciudad de México, y ante tres mil congresistas, así como gobernadores emanados de Morena, Durazo Montaño recordó que anoche, cuando escribía unas notas para este acto, López Obrador le marcó para enviarle una palabras, con la intención de que se las comparta a los congresistas del partido.

Enseguida, leyó el texto que el envió el mandatario.

“Amigas y amigos: Me da una gran alegría mandarles este saludo, ahora que nuestro México está por terminar la etapa inicial de su cuarta transformación y por empezar un nuevo periodo para consolidar lo que hemos logrado, que es mucho más de lo que algunas y algunos de ustedes imaginaron cuando empezamos a caminar juntos”.

Muy pocas veces en la historia, o tal vez nunca antes, un partido político había logrado producir cambios tan profundos y extendidos y perdurables, y hacerlo de manera pacífica, democrática y legal, sin romper un solo vidrio y sin perder la dignidad ni traicionar nuestros principios.

Construimos esta hazaña tocando puertas, cabezas y corazones, y formando y organizando. Trabajando incansablemente en todo el territorio nacional. Escuchando al pueblo y a cada persona, apelando a los buenos sentimientos, a la generosidad y al patriotismo de la gente.

No nos desanimaron el sol inclemente, ni los aguaceros, ni la indiferencia de muchos, ni las feroces campañas de difamación lanzadas en nuestra contra por la mayoría de los medios.

Ni las trampas ni las artimañas con las que la mafia que se habían a apoderado de México, saboteaban nuestros eventos o lanzaban provocaciones.

Empezamos a luchar casi sin recursos, provistos sólo de voluntad, esperanza, convicción y amor a nuestra patria. Y en unos pocos años logramos alcanzar la presidencia para iniciar una transformación que ya está en la historia.

Hoy, Morena es por mucho la principal fuerza política del país. Gobierna dos tercios de las entidades federativas y en junio volvió a ganar la elección presidencial, incluso con más votos de los que recibimos en 2018”.

En una acotación, Durazo pidió imaginar la voz del presidente López Obrador, y su “orgullo” al constatar que la obra de su gobierno no sólo no restó votos a Morena, sino que sumó mucho más sufragios.

Y continuó con el mensaje del jefe del Ejecutivo Federal: “Pero esos votos, no sólo se debieron a las conquistas sociales, los avances políticos, la fortaleza económica, las obras realizadas y la revolución de las conciencias que emprendimos desde abajo y entre todos, sino que fueron también fruto de la trayectoria y del trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum. Una luchadora social, académica, científica, dirigente política, funcionaria y gobernante excepcional, talentosa, bien preparada; mujer de convicciones y de buen corazón.

El 2 de junio, México eligió con casi 36 millones de sufragios a nuestra compañera Claudia, a quien en unos días entregaré la banda presidencial. Será la primera mujer presidenta de la historia México, y eso es un logro de ella y de nosotros. Retomará nuestra labora transformadora y tengo la certeza que lo hará con gran capacidad, con absoluta dedicación y con honestidad.

Les pido que la acompañen en la difícil tarea de gobernar, con la misma lealtad, con el mismo cariño, y con el mismo entusiasmo que tuvieron para conmigo. Amigas y amigos de Morena: Me retiro de la política, de la vida pública y la militancia partidaria, con un enorme agradecimiento al pueblo y en particular a ustedes mis compañeras y compañeros, que con tanta convicción me sostuvieron como dirigente y como gobernante”.

El coro de “Es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador” obligó a una breve pausa, pero instantes después, continuó.

“Mi tarea está por concluir en unos días. Pero este gran partido tiene mucho camino por delante, antepongan siempre el interés de México, y las necesidades de la gente a los afanes y las rencillas personales. Fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido. Mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo, y sigan construyendo la nación soberana justa, libre y amorosa que imaginamos cuando comenzamos nuestro caminar”, agregó.

Durazo pidió un aplauso de pide para “ese gigante de la vida nacional, que ha entregado la vida a la causa de la transformación de nuestro país”. Y concluyó: “Larga vida al presidente López Obrador. Misión cumplida”.