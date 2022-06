Pese al aumento de contagios, el uso del cubrebocas es voluntario en Puebla, confirma Barbosa

A pesar del incremento de contagios por Covid-19, el gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que el uso del cubrebocas en Puebla es voluntario, tras advertir que mientras siga la epidemia, con síntomas leves como el resfriado, “vamos a seguir midiendo los casos para tomar medidas de prevención”.

Así lo declaró en conferencia de prensa este martes, tras reconocer a la delegación Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) por autoregular el aforo a 80 por ciento y hacer obligatorio el uso de cubrebocas en los restaurantes.

En ese sentido, pidió a la iniciativa privada que no busque protagonizar ni influir en las decisiones que toma su gobierno para la contención del virus.

Por lo que exigió a esos “influyentes”, que se vayan a otros ayuntamientos a quererse pasar por importantes.

Asimismo, el mandatario advirtió que ninguna de las 3 mil escuelas privadas en el estado tiene facultades para obligar a los alumnos a retomar clases virtuales por el aumento de contagios, aunque cuenten con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (Revoe).

Lo anterior se dio, luego que algunos colegios privados como el Benavente retornaron al confinamiento por el aumento de casos.

Incluso, alegó, “las escuelas privadas no son autónomas, aunque tengan Revoe federal, no vamos a permitir que tomen decisiones solo porque son escuelas privadas, con mucho respeto se los digo porque si no se vuelven ínsulas, de por sí hacen lo que quieren en sus formas internas”.

Barbosa Huerta dijo que su gobierno analiza las medidas de restricción a tomar, si hay un repunte de contagios y muertes por Covid-19; en tanto, refirió que se mantendrá a la expectativa de manera prudente, firme y clara.

En las últimas 24 horas se reportan 35 nuevos contagios

Por su parte, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, reveló que 16 por ciento de los municipios de la entidad presentan casos activos de SARS-CoV-2, entre ambulatorios y hospitalizados.

Asimismo, precisó que hay 901 personas contagiadas, distribuidas en 35 municipios de la entidad poblana.

En las últimas 24 horas, el titular de la dependencia puntualizó que hubo 35 nuevos positivos con esta enfermedad y ningún deceso.

En ese mismo sentido, invitó a las y los poblanos a seguir cuidándose y llevar a cabo los mandamientos contra la Covid-19, tales como: estornudo de etiqueta, sana distancia y lavado frecuente de manos.

Por último, Martínez García destacó que, hay 16 hospitalizados, de los cuales uno requiere de ventilación mecánica asistida.