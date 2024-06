Pese a protestas, admite Céspedes que serán talados 63 árboles en Amalucan para construir distribuidor vial

A pesar de una serie de protestas de vecinos y ambientalistas de la zona de Amalucan, el gobernador Salomón Céspedes Peregrina admitió este lunes que tendrá que ser talados los 63 árboles que ya se encuentran marcados, para que se pueda construir el Distribuidor Vial “Ejército de Oriente”, que busca comunicar a Puebla con el Sureste del país.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal pidió comprensión y apoyo de la ciudadanía, para dar paso a la obra, considera como un proyecto de infraestructura estratégica en su mandato.

Lo anterior, precisó, con el compromiso de que después habrá recuperación del arbolado con trabajos de reforestación.

Informó que tiene conocimiento que los ambientalistas y vecinos fueron atendidos en una mesa de trabajo por la Secretaría de Gobernación del estado y, de manera conjunta, dijo que se está buscando cuáles son las alternativas de solución.

Céspedes Peregrina recalcó que su gobierno está a favor del medio ambiente y van a recuperar el arbolado, así como a proteger la mayor parte de los ejemplares, para talar los menos posibles.

“Pedimos su comprensión y apoyo para poderlo hacer, pero sí necesitamos dar paso a la vía porque es un tema importante”, declaró.

Al respecto, el titular del Ejecutivo del estado explicó que se tratará de hacer este procedimiento de la forma más correcta, con comunicación y diálogo con los opositores, para acordar cuáles son las mejores acciones.

Expuso que se trata de una obra con presupuesto del Estado y la Federación –en manos de Cuar Constructores Asociados SA de CV–, y el ganador de la licitación ha cumplido con los requisitos de la licitación, que además agregó están dentro del marco de la ley y se ejecutan con transparencia.

La semana pasada, la Segob frenó temporalmente la tala de al menos 63 árboles que estaban marcados para dar cabida a la obra del Distribuidor Vial “Ejército de Oriente”, tras evidenciarse que la empresa no cuenta con un diagnóstico fitosanitario.

En el encuentro, la constructora reveló que el Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) contempla que en el área de la obra hay 80 árboles, los cuales estarían en riesgo de ser talados.

La Secretaría de Gobernación informó que mientras no se tenga dictamen y no se hable con los vecinos y ambientalistas, no habrá tala de árboles.

En febrero pasado arrancó la construcción del Distribuidor Vial “Ejército de Oriente”, con una inversión de 750 millones de pesos.

La obra busca resolver la movilidad en esta zona metropolitana con un aforo de 45 mil vehículos diarios, y que comunica con el Sureste del país.