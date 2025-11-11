Pese a lluvias y frío, la Sierra Negra no fue incluida en suspensión de clases ordenada por el gobierno estatal

Tehuacán. Docentes de distintas comunidades de la Sierra Negra reportaron lluvias intensas y descenso de temperatura, así como fuertes vientos, al tiempo de cuestionar el hecho de que esa región no fue incluida por el gobierno estatal en la suspensión de clases decretada ante la entrada del frente frío número 13.

En mensajes compartidos desde localidades como San Sebastián Tlacotepec de Porfirio Díaz, Coyomeapan, Zoquitlán, Vicente Guerrero y Eloxochitlán, profesores señalaron que las condiciones climáticas complicaron el acceso de los alumnos a las escuelas, pues muchos de ellos deben caminar durante más de una hora por caminos de terracería y veredas que debido a las lluvias se encuentran en malas condiciones.

Los docentes relataron que, pese a las inclemencias del tiempo, las actividades escolares en los distintos niveles educativos se desarrollaron el lunes con normalidad, debido a que las autoridades educativas no consideraron a la Sierra Negra dentro de las zonas donde se suspendieron clases. En varios planteles, los niños de primaria llegaron mojados puesto que solo se resguardaron con pedazos de hule para realizar el trayecto desde sus casas hasta sus colegios.

El gobierno del estado anunció la noche del domingo la suspensión temporal de clases presenciales en escuelas de la Sierra Norte, la Sierra Nororiental, la Mixteca, el valle de Serdán y la zona Angelópolis, medida que entró en vigor el lunes para prevenir riesgos por las bajas temperaturas y lluvias provocadas por el fenómeno meteorológico. Sin embargo, la Sierra Negra, una de las regiones más apartadas y con menor infraestructura, no fue incluida en esa disposición, por lo cual los docentes acataron la indicación e impartieron clases presenciales.

Las imágenes y reportes difundidos por los maestros muestran paisajes cubiertos de neblina, ráfagas de viento y caminos cubiertos de agua. “Así amanecemos en la Sierra Negra: mucho aire, mucho frío y mucha lluvia”, describió uno de los profesores; otros subrayaron que la situación climatológica afecta principalmente a los niños de educación básica que deben recorrer grandes distancias a pie.

Vecinos de la región se sumaron al cuestionamiento expresando que esa es una zona donde las condiciones de vulnerabilidad son elevadas y las viviendas son de materiales frágiles, se les deja fuera de decretos para proteger a los estudiantes.

Recordaron que, en años anteriores, la Sierra Negra sí fue incluida en las medidas preventivas, por lo cual pidieron al gobierno estatal revisar las condiciones meteorológicas de esta región, argumentando que las lluvias constantes y los deslaves en caminos representan un riesgo para los alumnos, además de exponerlos a enfermedades.