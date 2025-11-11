Martes, noviembre 11, 2025
NoticiasEstado

Pese a lluvias y frío, la Sierra Negra no fue incluida en suspensión de clases ordenada por el gobierno estatal

Docentes y habitantes reprocharon a las autoridades esa exclusión

Pese a lluvias y frío la Sierra Negra no fue incluida en suspensión de clases este lunes
Pese a lluvias y frío la Sierra Negra no fue incluida en suspensión de clases este lunes
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Docentes de distintas comunidades de la Sierra Negra reportaron lluvias intensas y descenso de temperatura, así como fuertes vientos, al tiempo de cuestionar el hecho de que esa región no fue incluida por el gobierno estatal en la suspensión de clases decretada ante la entrada del frente frío número 13.

En mensajes compartidos desde localidades como San Sebastián Tlacotepec de Porfirio Díaz, Coyomeapan, Zoquitlán, Vicente Guerrero y Eloxochitlán, profesores señalaron que las condiciones climáticas complicaron el acceso de los alumnos a las escuelas, pues muchos de ellos deben caminar durante más de una hora por caminos de terracería y veredas que debido a las lluvias se encuentran en malas condiciones.

Los docentes relataron que, pese a las inclemencias del tiempo, las actividades escolares en los distintos niveles educativos se desarrollaron el lunes con normalidad, debido a que las autoridades educativas no consideraron a la Sierra Negra dentro de las zonas donde se suspendieron clases. En varios planteles, los niños de primaria llegaron mojados puesto que solo se resguardaron con pedazos de hule para realizar el trayecto desde sus casas hasta sus colegios.

El gobierno del estado anunció la noche del domingo la suspensión temporal de clases presenciales en escuelas de la Sierra Norte, la Sierra Nororiental, la Mixteca, el valle de Serdán y la zona Angelópolis, medida que entró en vigor el lunes para prevenir riesgos por las bajas temperaturas y lluvias provocadas por el fenómeno meteorológico. Sin embargo, la Sierra Negra, una de las regiones más apartadas y con menor infraestructura, no fue incluida en esa disposición, por lo cual los docentes acataron la indicación e impartieron clases presenciales.

Las imágenes y reportes difundidos por los maestros muestran paisajes cubiertos de neblina, ráfagas de viento y caminos cubiertos de agua. “Así amanecemos en la Sierra Negra: mucho aire, mucho frío y mucha lluvia”, describió uno de los profesores; otros subrayaron que la situación climatológica afecta principalmente a los niños de educación básica que deben recorrer grandes distancias a pie.

Vecinos de la región se sumaron al cuestionamiento expresando que esa es una zona donde las condiciones de vulnerabilidad son elevadas y las viviendas son de materiales frágiles, se les deja fuera de decretos para proteger a los estudiantes.

Recordaron que, en años anteriores, la Sierra Negra sí fue incluida en las medidas preventivas, por lo cual pidieron al gobierno estatal revisar las condiciones meteorológicas de esta región, argumentando que las lluvias constantes y los deslaves en caminos representan un riesgo para los alumnos, además de exponerlos a enfermedades.

Temas

Más noticias

Internacional

EU estaría cometiendo ejecuciones extrajudiciales en ataques a embarcaciones, advierte ONU

La Jornada -
Afp Ginebra. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU instó este lunes a Estados Unidos a investigar la legalidad de sus ataques...
Internacional

Guatemala pone en marcha Ley Antipandillas; las declara organizaciones terroristas

La Jornada -
Sputnik San Salvador. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este lunes la entrada en vigor de una Ley Antipandillas, que norma el combate frontal...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Lluvia acumulada en el estado es de 845.9 mm, en lo que va del año, significa incremento de 12.6%; Atlangatepec registra temperatura de cero...

Guadalupe de La Luz Degante -
La precipitación acumulada en lo que va del presente año en el estado de Tlaxcala, es de 845.9 milímetros, lo que representa un incremento...

Pese a lluvias y frío la Sierra Negra no fue incluida en suspensión de clases ordenada por el gobierno estatal

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Docentes de distintas comunidades de la Sierra Negra reportaron lluvias intensas y descenso de temperatura, así como fuertes vientos, al tiempo de cuestionar el...

Instalan Puesto de Mando en Puebla ante descenso de temperatura y riesgo de inundaciones por Frente Frío 13

Yadira Llaven Anzures -
El Frente Frío número 13 impactó desde este fin de semana en el estado de Puebla, desatando una alerta meteorológica por un marcado descenso...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025