Pese a lluvias y frío la Sierra Negra no fue incluida en suspensión de clases este lunes

Tehuacán.- Docentes de distintas comunidades de la Sierra Negra reportan lluvias intensas y descenso de temperatura, así como fuertes vientos, al tiempo de cuestionar el hecho de que esa región no fue incluida por el gobierno estatal en la suspensión de clases decretada ante la entrada del frente frío número 13.

En mensajes compartidos desde localidades como San Sebastián Tlacotepec de Porfirio Díaz, Coyomeapan, Zoquitlán, Vicente Guerrero y Eloxochitlán, profesores señalaron que las condiciones climáticas complicaron el acceso de los alumnos a las escuelas, pues muchos de ellos deben caminar durante más de una hora por caminos de terracería y veredas que debido a las lluvias se encuentran en malas condiciones.

Los docentes relataron que, pese a las inclemencias del tiempo, las actividades escolares se desarrollan con normalidad, debido a que las autoridades educativas no consideraron a la Sierra Negra dentro de las zonas donde se suspendieron clases. En varios planteles, afirmaron, los niños llegaron mojados o se resguardaron con pedazos de hule para poder tomar sus clases.

El gobierno del estado anunció la noche de ayer, domingo, la suspensión temporal de clases presenciales en escuelas de la Sierra Norte, Nororiental, Mixteca, Valles de Serdán y zona Angelópolis, medida que entró en vigor este lunes para prevenir riesgos por las bajas temperaturas y lluvias provocadas por el fenómeno meteorológico. Sin embargo, la Sierra Negra, una de las regiones más apartadas y con menor infraestructura, no fue incluida en esa disposición.

Las imágenes y reportes difundidos por los maestros muestran paisajes cubiertos de neblina, ráfagas de viento y caminos cubiertos de agua “Así amanecemos en la Sierra Negra: mucho aire, mucho frío y mucha lluvia”, describieron algunos de ellos, subrayando que la situación afecta principalmente a los niños de educación básica que deben recorrer grandes distancias a pie.

Vecinos de la región se sumaron al cuestionamiento expresando que esa es una zona donde las condiciones de vulnerabilidad son elevadas y las viviendas son de materiales frágiles.

Recordaron que en años anteriores, la Sierra Negra sí fue incluida en las medidas preventivas, por lo cual pidieron al gobierno estatal revisar las condiciones meteorológicas de esta región, argumentando que las lluvias constantes y los deslaves en caminos representan un riesgo para los estudiantes, además de exponerlos a enfermedades.