Viernes, agosto 15, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Pese a diferencias partidistas, gobierno estatal y San Andrés Cholula ponen en marcha una unidad de difusión cultural

Pese a diferencias partidistas, gobierno estatal y San Andrés Cholula ponen en marcha una unidad de difusión cultural
Patricia Méndez

Pese a sus diferencias ideológicas, el gobierno del estado y el ayuntamiento de San Andrés Cholula, acordaron la operación de una unidad de difusión cultural que tendrá alcances en toda la entidad poblana.

Durante la inauguración del llamado “Clúster de Cultura y Artes del Estado de Puebla”, Víctor Gabriel Chedraui, secretario de Desarrollo Económico, hizo énfasis en que lo importante de la iniciativa no es quién esté a cargo del organismo, sino que este exista para generar desarrollo para la entidad.

El objetivo de la unidad, que estará a cargo de Leticia Mojica Zavaleta, es fungir como un enlace entre grupos culturales, artistas, empresas dedicadas a la difusión del arte, así como con creadores de expresiones gastronómicas, on las autoridades estatales, a fin de difundir sus actividades y así incentivar las expresiones artísticas en el estado.

En su discurso, Chedraui fue enfático en referir que los intereses de grupo o partidistas no tienen cabida en la difusión de la cultura, por lo que no es relevante qué nivel de autoridad esté al frente del clúster sino la existencia de este. “Son ecosistemas de la población, no del gobierno”, acotó.

En ese sentido, hizo énfasis porque la unidad puesta en marcha este jueves perdure después del año 2030, cuando concluya la administración del gobernador Alejandro Armenta.

En posterior entrevista, el secretario de Desarrollo Económico indicó que en próximos meses serán puestos en marcha otros tres clústers más en otros sitios de la entidad, los cuales están por definirse.

En su participación durante el evento, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, destacó que nunca antes se había pensado en una iniciativa similar, la cual consideró que sentará las bases para el desarrollo del talento poblano. Al tiempo, dijo que el municipio a su cargo será referente para que Puebla sea reconocido en México y en el mundo.

“Este organismo será mucho más que una estructura de colaboración, será mucho más porque generará los puentes que conecten el talento con las oportunidades, que de visibilidad a nuestras artes, gastronomía y expresiones culturales”, declaró.

En su oportunidad, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992 y activista indígena, señaló que la importancia del clúster es que representa una huella que se heredará a los jóvenes, a fin de incentivarlos a valorar las expresiones culturales y ayudar a desarrollar la armonía personal de los ciudadanos.

“La cultura, las ciencias, las identidades, son parte del orgullo generacional”, agregó.

Temas

Más noticias

Internacional

Putin reconoce esfuerzos “enérgicos” de Trump para terminar crisis en Ucrania

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El titular del Kremlin, Vladimir Putin, alabó este jueves los “muy enérgicos y sinceros” esfuerzos del inquilino de la Casa...
Nacional

Ofrece EU recompensas millonarias por líderes de ‘Cárteles Unidos”

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. La Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de EU ofreció recompensas...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:36

Se investigará por qué les pagan a 10 pesos la jornada a internas del penal de Serdán: Sedetra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, indicó que revisarán la situación de presas del penal de...
00:01:36

Van a investigar por qué solo les estan pagando 10 pesos la jornada a internas del penal de Ciudad Serdán

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, indicó que revisarán la situación de presas del penal de...

Funcionario acusado de violencia de género desentona en el gobierno de Guadalupe Cuautle

La Redacción -
Si algo ha caracterizado a la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, es que ha desarrollado un gobierno con una visión...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025