Pese a diferencias partidistas, gobierno estatal y San Andrés Cholula ponen en marcha una unidad de difusión cultural

Pese a sus diferencias ideológicas, el gobierno del estado y el ayuntamiento de San Andrés Cholula, acordaron la operación de una unidad de difusión cultural que tendrá alcances en toda la entidad poblana.

Durante la inauguración del llamado “Clúster de Cultura y Artes del Estado de Puebla”, Víctor Gabriel Chedraui, secretario de Desarrollo Económico, hizo énfasis en que lo importante de la iniciativa no es quién esté a cargo del organismo, sino que este exista para generar desarrollo para la entidad.

El objetivo de la unidad, que estará a cargo de Leticia Mojica Zavaleta, es fungir como un enlace entre grupos culturales, artistas, empresas dedicadas a la difusión del arte, así como con creadores de expresiones gastronómicas, on las autoridades estatales, a fin de difundir sus actividades y así incentivar las expresiones artísticas en el estado.

En su discurso, Chedraui fue enfático en referir que los intereses de grupo o partidistas no tienen cabida en la difusión de la cultura, por lo que no es relevante qué nivel de autoridad esté al frente del clúster sino la existencia de este. “Son ecosistemas de la población, no del gobierno”, acotó.

En ese sentido, hizo énfasis porque la unidad puesta en marcha este jueves perdure después del año 2030, cuando concluya la administración del gobernador Alejandro Armenta.

En posterior entrevista, el secretario de Desarrollo Económico indicó que en próximos meses serán puestos en marcha otros tres clústers más en otros sitios de la entidad, los cuales están por definirse.

En su participación durante el evento, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, destacó que nunca antes se había pensado en una iniciativa similar, la cual consideró que sentará las bases para el desarrollo del talento poblano. Al tiempo, dijo que el municipio a su cargo será referente para que Puebla sea reconocido en México y en el mundo.

“Este organismo será mucho más que una estructura de colaboración, será mucho más porque generará los puentes que conecten el talento con las oportunidades, que de visibilidad a nuestras artes, gastronomía y expresiones culturales”, declaró.

En su oportunidad, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992 y activista indígena, señaló que la importancia del clúster es que representa una huella que se heredará a los jóvenes, a fin de incentivarlos a valorar las expresiones culturales y ayudar a desarrollar la armonía personal de los ciudadanos.