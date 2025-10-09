Jueves, octubre 9, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Pese a denuncias por contaminación, Puebla autoriza tres nuevos proyectos a Granjas Carroll

La secretaria de Medio Ambiente, Rebeca Bañuelos, informa que dos solicitudes más están por aprobarse, solo falta información complementaria

Pese a denuncias por contaminación, Puebla autoriza tres nuevos proyectos a Granjas Carroll
Pese a denuncias por contaminación, Puebla autoriza tres nuevos proyectos a Granjas Carroll
Yadira Llaven Anzures

A pesar de las constantes denuncias de contaminación ambiental que pesan sobre Granjas Carroll de México, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) de Puebla ha autorizado tres nuevos proyectos de impacto ambiental a la empresa porcícola en lo que va del año 2025.

En rueda de prensa, la titular de la dependencia, Rebeca Bañuelos Guadarrama, confirmó que Granjas Carroll ingresó cinco proyectos para evaluación ambiental, de los cuales tres han sido aprobados y dos están pendientes de información complementaria.

“Tenemos cinco proyectos integrados en 2025, en cuanto a impacto ambiental: tres ya han sido autorizados y dos están pendientes por información complementaria que se solicitó a la empresa”, precisó.

La declaración de la funcionaria no precisó en dónde estarán instalados estas tres nuevas granjas, que tienen presencia principalmente en la región de la cuenca de Libres-Oriental.

Además, afirmó que, hasta el momento, la operación de la empresa está cumpliendo con la normatividad y legalidad vigente en el estado.

Te puede interesar: Denuncian ejidatarios tiraderos clandestinos de Granjas Carroll en Libres

El anuncio se produce en un contexto de fuerte rechazo social y quejas por el impacto ambiental de las operaciones de la compañía.

Uno de los casos recientes más destacados de presunta afectación ocurrió hace apenas unos días en la comunidad de San José Morelos, en el municipio de Libres, donde una combinación penetrante de excremento y huevo podrido que impregna hasta la ropa, se ha convertido en el hedor cotidiano en el pueblo.

Entre milpas y a sólo un kilómetro de sus hogares, la trasnacional Granjas Carroll opera impunemente un tiradero clandestino de vísceras, pelo, pezuñas, piel y otros restos orgánicos de los puercos que cría en su planta regional, lo que ha desatado una emergencia de salud pública y ambiental.

Por su parte, la titular de la SMADSOT informó que, adicional a los proyectos aprobados, la empresa se encuentra en proceso de revisión de su nuevo plan de manejo de residuos y en trámites de renovación de 12 permisos relacionados con la gestión de desechos.

Esto subraya la necesidad de una vigilancia constante para asegurar que las operaciones, incluyendo las nuevas autorizaciones, no exacerben la problemática ambiental reportada por las comunidades.

También puedes ver: A un kilómetro se percibe el hedor y el enjambre de moscos en el tiradero de Carroll en Libres

Temas

Más noticias

Internacional

Venezuela realiza despliegue militar en aeropuerto y zonas del Caribe

La Jornada -
Afp y Sputnik Caracas. Venezuela informó este miércoles de un nuevo despliegue militar en dos regiones costeras del norte del país donde se ubica el principal...
Nacional

Bajar costo de las elecciones sin sacrificar principios, objetivo de la reforma electoral: Rosa Icela

La Jornada -
Fabiola Martínez La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anticipó que el objetivo del cambio es bajar el costo de las elecciones, sin sacrificar...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Le autorizan a Granjas Carroll tres nuevos proyectos, pese a las denuncias que hay de contaminación ambiental

Yadira Llaven Anzures -
A pesar de las constantes denuncias de contaminación ambiental que pesan sobre Granjas Carroll de México, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y...

Ofrece gobierno concesión de hasta 40 años para dos nuevos verificentros

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) lanzó una convocatoria para otorgar la concesión de dos nuevos verificentros con el...

El rescate del río Atoyac siempre fue tema de campañas electorales y estuvo salpicado por la corrupción: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier, arremetió este lunes contra administraciones pasadas al asegurar que el prometido rescate del río Atoyac y el lago de Valsequillo fue históricamente tema de...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025