Pese a acuerdo de paz, Israel mantiene ofensiva en Gaza: Francesca Albanese

Ciudad de México. La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, denunció que tras el anuncio del presidente Donald Trump de que Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de su plan de paz, el régimen de Benjamin Netanyahu continúa con sus bombardeos contra la Franja de Gaza.

“‘Alto el fuego’, en el diccionario israelí: tú cesas, yo disparo. Apenas unas horas después del acuerdo –al igual que en enero– Israel dispara contra los palestinos que esperan regresar a sus hogares. Antes de dar cualquier siguiente paso, los Estados miembros deben asegurarse de que Israel respete el alto el fuego“, escribió en su cuenta de la red social X.

En su post, Albanese aseveró: “la petición de desmilitarizar y desradicalizar Gaza… en nombre de la seguridad de Israel ¿Dónde está la seguridad de los palestinos, que han sido atacados sin tregua durante décadas… dónde está la desmilitarización y desradicalización de la sociedad israelí?“.

