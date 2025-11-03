Lunes, noviembre 3, 2025
Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a ex jefa de gabinete de Castillo

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela durante conferencia de prensa. Fotograma tomado de video publicado en redes sociales
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela durante conferencia de prensa. Fotograma tomado de video publicado en redes sociales
La Jornada

Lima. El gobierno peruano decidió romper relaciones diplomáticas con México, que inició un proceso para otorgar asilo a una exprimera ministra del país sudamericano, anunció el lunes el canciller, Hugo de Zela.

De Zela dijo a periodistas que México había cometido un “acto inamistoso” al abrir un proceso de asilo a la exprimera ministra Betssy Chávez, que fue la última jefa del gabinete del expresidente izquierdista Pedro Castillo, que fue destituido y apresado por intentar disolver el Congreso a fines de 2022.

“Hoy hemos conocido con sorpresa y profundo pesar que la exprimera ministra (…) está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en Perú“, señaló el funcionario.

“Frente a este acto anamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que la actual y el anterior Presidente de ese país han interferido en los asuntos internos de Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México”, afirmó en una conferencia de prensa.

Chávez, que fue primera ministra poco más de dos semanas antes de la caída de Castillo, estaba siendo procesada por el presunto delito de conspiración contra el Estado y participación en el intento de cerrar el Congreso por parte del expresidente.

La exfuncionaria, que fue también legisladora, había estado en prisión desde junio de 2023 y fue liberada por una juez en septiembre de este año para asumir su defensa en libertad.

Su abogado Raúl Noblecilla, dijo a la radiomisora local RPP que no conocía el paradero de Chávez desde hace varios días, tampoco sabía que se había iniciado un proceso de asilo.

La Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión para Chávez, que ha negado conocer en su momento el plan de Castillo.

