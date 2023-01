PERÚ: CONSTITUCIÓN Y GOLPE DE ESTADO

“No paréceme menos cierto, amigo Moro –ya que quiero deciros lo que encierra mi espíritu-, que doquiera exista la propiedad privada, donde mídese todo por el dinero, no se podrá conseguir que en el Estado imperen la justicia y la prosperidad, a menos de considerar justo un Estado en que lo mejor pertenece a los peores, y como próspero un país en que unos cuantos individuos se reparten todos los bienes, disfrutando de las mayores comodidades, mientras la mayoría vive en miseria grande”. Utopía. Tomás Moro.

Decir que Perú vive una crisis política derivada del derrocamiento del presidente legítimamente electo por el pueblo, Pedro Castillo, sería un eufemismo pues el recuento previo indica que en los últimos seis años ese país ha tenido seis presidentes. Sin duda existe un problema de diseño constitucional que posibilita el hecho, pero, en la medida en que una constitución regula la coexistencia entre los diversos intereses económicos, políticos, sociales y culturales que se mueven en una sociedad; es indispensable preguntar qué sectores de la sociedad peruana benefician sus intereses ya sea con el derrocamiento del presidente, o con la inestabilidad política que tal hecho genera en el país. En el derrocamiento de Pedro Castillo apareció la mano de la OEA validando las acciones golpistas, y la embajada y el gobierno de Estados Unidos como primeros en reconocer calidad de gobernantes a los personajes llegados al poder del estado por vía del golpe de estado. Qué le da legitimidad de origen al gobernante, ¿la voluntad popular expresada en urnas, o el reconocimiento de un gobierno extranjero que se suma a la violencia del golpe de estado? El suceso hace resurgir el choque entre la democracia electoral y las distintas modalidades de golpe de estado, como formas de acceso al poder de una nación. Perú está mostrando las terribles convulsiones sociales generadas por la mezquindad de las élites que controlan la economía, y quieren seguir detentando el control de la estructura estatal para mantener su predominio económico y político contra los intereses de la población mayoritaria que en las urnas eligió a un gobernante.

La democracia electoral permite que los pueblos acudan a las urnas periódicamente a elegir a sus gobernantes y representantes populares. El golpe de estado cuestiona el valor de la democracia en dos sentidos: uno, el valor político del voto universal para ese fin; y, dos, si los derrotados en la elección quedan, o no, obligados políticamente a respetar el resultado. En Perú, las noticias dieron cuenta que la destitución de Pedro Castillo, fue impulsada por un Congreso dominado por el fujimorismo, que se dedicó a generarle inestabilidad política desde el inicio de su gestión hasta que, 16 meses después, ha logrado su destitución bajo acusación de “permanente incapacidad moral” para gobernar. En la inestabilidad política y social que vive este país, puede aventurarse la hipótesis de que se trata de un problema inherente a su sistema político, en el que las oligarquías local y transnacional juegan un papel determinante. La Constitución Política del Perú de 1993, promulgada el 29 de diciembre, por irónico que pueda ser, parece diseñada precisamente para producir estos hechos y sus resultados.

Se trata de la Constitución promulgada durante la gestión del ex presidente Alberto Fujimori. El preámbulo establece: El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano, y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra Patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución. En su parte inicial -que suele ser denominada “parte dogmática” de la constitución- el Título I, De la persona y la sociedad; Capítulo I, Derechos fundamentales de la persona; sostiene: Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Aquí está el cimiento constitucional básico que determina el papel que juegan sociedad y Estado respecto a la persona humana; una sociedad individualista basada en la defensa -no en el cuidado- de la persona humana y el respeto de su dignidad, cual si sociedad y Estado fuesen una simple suma de individuos y no una colectividad. El concepto de defensa de la persona humana tiene presupuestos filosóficos que permiten atisbar el tipo de sociedad que por vía constitucional se ha construido.

Esta inspiración individualista de la constitución peruana exhibe que el congreso constituyente que la promulgó estuvo dominado por las fuerzas políticas conservadoras, representativas de las élites económicas y políticas que controlan la economía nacional; le impusieron su sello, y establecieron el modelo de organización social y de Estado que se expresa en el orden jurídico determinado por esta constitución. En consecuencia, para su organización social establece: Toda persona tiene derecho: A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de…condición económica… (Artículo 2.2). La expresión “orden jurídico” debe ser entendida en su doble acepción: imponer y acomodar obligatoriamente. Deviene clara la afirmación del jurista Hans Kelsen en el sentido de que un orden jurídico es, también, un orden social. Un orden social que se asienta en la igualdad ante la ley (igualdad formal de las personas) y acepta la existencia de diferencias de condición económica (desigualdad real de las personas). La igualdad formal se traduce, entre otras cosas, en que al momento de elegir gobernantes existe la equivalencia de, una persona, un voto. Esta igualdad entra en contradicción manifiesta con la desigualdad económica que divide a la sociedad en dos clases sociales esenciales que tienen, como rasgo general de vida, su diametralmente opuesta condición de propietarios de bienes materiales; es decir, los dueños de la riqueza, por un lado; y quienes para subsistir deben realizar un trabajo asalariado al servicio de aquellos; situación socioeconómica causante de los conflictos entre los derechos del capital y los derechos del trabajo, como fuente originaria y permanente de todos los conflictos (lucha de clases) que se dan en cualquier sociedad.

En el conflicto peruano no existe discusión política real, pues sólo se aprecia el arrojamiento mutuo de culpas: el fujimorismo critica a Castillo de querer dar un golpe de Estado al decretar la disolución del congreso; y los partidarios de Castillo, acusan que la derecha dio el golpe de Estado al derrocarlo. Debemos, entonces, hurgar en los factores concurrentes en el hecho para comprender este fenómeno político y constatar si se trata de un problema inherente a su sistema político. Partamos de la base de que el sistema político se establece, para cada país, en su constitución política. Establezcamos en paralelo, conforme a la constitución, las atribuciones y funciones del congreso y el presidente. En el TITULO IV DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO, se asientan las del Congreso:

Artículo 99. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; (…) por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de su funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado estas.

Artículo 100. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, (…) destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.

Artículo 102. Son atribuciones del Congreso: 1. (…); 2. Velar por el respeto de la Constitución y de las Leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores; 3. (…).

En el CAPITULO IV PODER EJECUTIVO, se establecen las del presidente:

Artículo 110. El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación.

Artículo 111. El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos.

Artículo 113. La Presidencia de la República vaca por:

(…).

Su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso.

(…)

Artículo 117. El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su periodo: por traición a la Patria, …por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento…

Artículo 118. Corresponde al Presidente de la República:

Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.

Presidir el Sistema de Defensa Nacional; y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional;

Artículo 134. El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros.

La cuidadosa lectura de las atribuciones y facultades conferidas al presidente y al congreso revela que la constitución fue diseñada para -en circunstancias político económicas que las oligarquías consideren contrarias a sus intereses- hacerlos entrar en disputa hasta lograr que el presidente disuelva el congreso, o el congreso destituya al presidente. En cualquier caso, se genera un caos político que naturalmente es mantenido bajo control por los poderes fácticos que dominan una nación; es decir, precisamente las oligarquías -local y transnacional- que controlan la economía del país. El caos político que se genera por las disputas suscitadas entre presidente y congreso, permite mantener el estatus jurídico de las concesiones, de bienes y servicios públicos de interés social, público, o nacional, otorgadas a particulares. El punto de arranque para mantener esa “dominación del caos” es el control de los partidos políticos -cuya formación y permanencia, por regla general, obedece más a la corrupción de los dirigentes que a la ideología de sus militantes- y, de los aspirantes a los cargos de elección popular. De esta manera, quienes salgan de ese control serán los objetos de vilipendio. Cuando en 2021, Pedro Castillo ganó la elección presidencial a la derechista Keiko Fujimori, esta candidata perdedora sentenció: “Fuerza Popular, será un firme muro de contención frente a la amenaza latente de una nueva Constitución comunista”. La letalidad de la respuesta bélica del ejercito contra la población que, en manifestaciones abiertas, reclama libertad de Pedro Castillo, disolución del Congreso, renuncia de la presidenta de facto Dina Boluarte, y nuevas elecciones; es muestra fehaciente de la “permanente incapacidad moral” de los golpistas que buscan retornar al poder del Estado por la fuerza militar, confrontando violentamente la voluntad del pueblo dada en las urnas.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 09 de enero de 2023.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO