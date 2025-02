El crepúsculo antes de que salga el Sol, el del amanecer, es lo mío; el período de tiempo en el que el Sol está por debajo del horizonte sin ser visible pero ilumina parcialmente el cielo. Se produce porque la luz del Sol ilumina las capas altas de la atmósfera e ilumina el cielo cuando la luz se difunde en todas direcciones por las moléculas del aire que a su vez iluminan el entorno. Se puede observar porque la Tierra tiene una atmósfera en la que la luz se dispersa e ilumina de manera parcial nuestro planeta, incluso cuando el Sol se ha puesto. El amanecer y el anochecer son momentos particulares en el tiempo, por la posición del Sol en relación al horizonte.

Amo el crepúsculo del amanecer desde que tengo memoria, ese lapso de tiempo entre noche y día, horas antes de que salga el Sol. No es lo mío el atardecer, ocaso, anochecer o arrebol como le llaman. Es el de madrugada el que me subyuga, cuando mi ser absoluto se transforma por dentro y por fuera, al igual que el de mis mascotas a quienes acompaño a pasear cada crespúsculo todos los días de la semana. No me pongo a aullarle a la luna ni me transformo en mujer loba, pero algo, mucho, llama por dentro a mi ser.

Recién el pasado 11 de febrero inició su fase llena la “Luna de Lobo” o “Luna de Nieve”, nombres utilizados por los pueblos nativos de América del Norte: “Luna del Lobo” por ser la primera del año asociada con los aullidos de los lobos que se escuchaban en las afueras de las aldeas durante los fríos meses de invierno en ese entonces; “Luna de Nieve” al asociarla a las nevadas de la temporada.

Según el famoso astrólogo Kyle Thomas, esta Luna, del Lobo o de Nieve, trae consigo poderosos aspectos astrológicos que podrían cambiar las cosas, tus cosas. En el ciclo lunar que acaba de pasar en enero, del lunes 13 de enero, 2025 cuando la luna pasó frente al planeta Marte al alcanzar su punto más cercano y brillante el pasado 15 de enero.

Yo pertenezco al crepúsculo del amanecer…

