Personas famosas con asma

Es increíble que en pleno siglo XXI, no exista una definición precisa de la enfermedad asmática. Por esta razón, fue creada la Iniciativa Global para el Asma (GINA por las siglas en inglés), en la que se han hecho propuestas para su esclarecimiento y que no me atrevo a transcribir, porque me parecen francamente insuficientes, tanto desde el punto de vista médico como humano.

Sin haber padecido una crisis de dificultad respiratoria, la imagen de una persona en quien se obstruyen gradualmente las vías aéreas; generalmente por las noches o en las madrugadas; en la soledad y en el frío, cerrando un círculo vicioso de ansiedad, angustia, miedo y consecuentemente una mayor obstrucción, dan como resultado un cuadro imposible de describir con palabras.

Aunque se plantea en revistas médicas que el control de esta enfermedad puede lograrse en la mayoría de los pacientes, no puede ocultarse que existen tasas de mortalidad que inducen pensamientos controversiales. En un estudio llevado a cabo en Estados Unidos, de 1993 a 1998, más de 5 mil estadounidenses murieron anualmente de asma. Es notable que, a medida que pasa el tiempo, las mujeres han tenido tasas de mortalidad más altas. Se ha tratado de investigar este incremento, sin poder determinar las causas. Yo me pregunto si no acaso será que la discriminación, el maltrato, la humillación, la inequidad de género y la violencia hacia la mujer, representan factores de riesgo fundamentales. Y es que está claramente documentado que estados de alta emotividad, se vinculan íntimamente con la aparición de crisis de obstrucción en las vías aéreas, en personas predispuestas desde el punto de vista biológico y social. Innumerables son las mujeres que llevan a cuestas la pesada carga de la injusticia.

Pero, independientemente de cualquier razonamiento, lo importante es qué podemos hacer por alguien que en este momento, en un hospital, se encuentra sufriendo por una bocanada de aire vital. Cómo hacerles ver que efectivamente hay opciones de tratamiento. Convencer al enfermo de que, si no adopta una postura desafiante, valiente, templada y segura, el asma lo puede vencer. Y lo único que se me ocurre es investigar sobre asmáticos famosos. Individuos que vivieron bajo condiciones extremadamente duras pero que dieron lugar a vidas de características épicas y que trascendieron precisamente por un espíritu de lucha que no puede darse en otras condiciones.

Todos estos pensamientos surgieron mientras, uno de estos días lluviosos en los que los vidrios parecían llorar nuestras desgracias, escuchaba una obra de Antonio Lucio Vivaldi (1678–1741). A través de su música y teniendo el antecedente de su padecimiento asmático, casi pude percibir cómo la angustia lo ahogaba más que la enfermedad. Pero podemos preguntarnos cómo vivió 63 años en una época en la que no había tratamientos como los actuales y anecdóticamente se ha mencionado que, bajo la excusa de su mal, siendo sacerdote, abandonaba diligente las capillas y los altares para buscar hojas de papel y plumas entintadas para escribir en pentagramas lo que en ése instante estaba percibiendo. La única forma en la que me lo explico es a través de una postura valerosa que también se refleja en individuos extraordinarios como: Ludwig van Beethoven (1770–1827); Pedro I Alekséievich o Pedro I de Rusia, mejor conocido como “El Grande” (1672–1725); Francis Bacon (1561–1626); Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust (1871–1922); Charles John Huffam Dickens (1812–1870); Theodore Roosevelt (1858–1919); Leonard Bernstein (1918–1990); John Fitzgerald Kennedy (1917–1963); Charles Spencer Chaplin (1889–1977); Ernesto Guevara “El Ché” (1928–1967); el artista Leslie Townes Hope, mejor conocido como Bob Hope (1903–2003); la actriz Elizabeth Rosemond Taylor (1932–2011); Joseph Pulitzer (1847–1911); el actor George Orson Welles (1915–1985); la cantante Judith Marjorie Collins (1939); la actriz Liza May Minnelli (1946); el nadador olímpico Mark Andrew Spitz (1950); el también nadador olímpico Tom Dolan (1975); el músico Kenneth Bruce Gorelick, mejor conocido como Kenny G. (1956) y un largo etcétera.

Muchos se escapan de la lista y cada uno tiene biografías especiales que merecerían un comentario aparte. Esto me hace pensar que ahora, existe en el mundo, un paciente asmático que en su dramática existencia, debe estar gestando una vida heroica que necesariamente condicionará que trascienda las fronteras de la ciencia, el arte, la filosofía o la historia, brindándonos una verdadera lección de vida y llegando a ser, a la larga, uno de tantos asmáticos famosos.