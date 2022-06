En Puebla hay más de 7 mil personas que padecen alguna afectación renal de tipo crónico

En el estado de Puebla existen alrededor de 7 mil personas de todas las edades que sufren alguna afectación renal de tipo crónico, informó el titular de la Secretaría de Salud del estado (Ssa), José Antonio Martínez García.

En conferencia de prensa virtual precisó que de dicho número de personas aproximadamente mil 450 necesitan algún tipo de terapia sustitutiva renal.

Martínez García explicó que en la actualidad se pueden brindar tres tipos de terapias diferentes en la entidad: diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal.

En ese sentido informó que la Secretaría de Salud sólo brinda este servicio hasta que el paciente es hospitalizado, por lo que tiene que recurrir a clínicas privadas y pagar la terapia, lo cual resulta “muy caro”.

El titular de la Ssa dijo que se debe de tomar en cuenta que las terapias se requieren hasta tres veces a la semana, sin embargo, existen personas que no las pueden costear.

“Estamos en pláticas con todo lo que requiere para realizar y ya tener en Puebla entre dos o tres centros o unidades de hemodiálisis o de enfermedades renales”, refirió.

Anuncia construcción de hospital para hemodiálisis

Por su parte, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anunció este miércoles que se construirá más de un hospital de alta tecnología en Puebla para practicar hemodiálisis gratuitas, para que las personas de bajos recursos que padecen enfermedades renales crónicas “dejen de vivir un infierno”.

“Estoy trabajando con el doctor Martínez un proyecto para construir, no quiero decir cuántos, pero tiene que ser más de un hospital de alta tecnología para practicar hemodiálisis gratuitas, algo muy sentido para la gente”, adelantó.

En conferencia de prensa virtual, dijo que se trata de una “situación muy sentida” que debe ser atendida por el gobierno del estado.

Por tal razón, el mandatario poblano refirió que los proyectos se realizarán con recursos del estado y sin intervención de la autoridad federal.

“Me estoy llenando de compromisos con el pueblo, pero estamos austeros y ordenaditos. Es un asunto muy sentido y es una atención que debemos proporcionar desde la autoridad”, refirió.

De paso, el gobernador desmintió que se dialice como piensan sus adversarios.

“Yo no me dializo, han dicho mis adversarios que me dializo todos los días, con eso no se juega con la vida, para mis malquerientes, y si tuviera necesidad lo haría”, enfatizó.

Al final, comentó que desconoce cuántos estados tienen hospitales de hemodiálisis y si el gobierno federal costea los proyectos.

A pesar de ello, recalcó que este tipo de nosocomios de alta especialidad serán construidos con recursos propios del estado.