“No tenían permiso para realizar el jaripeo”, afrimó la edil de Atlixco Ariadna Ayala

Atlixco. No tenían permiso de las autoridades locales los organizadores del jaripeo del pasado domingo en la junta auxiliar de San Isidro Huilotepec, ubicada a 10 kilómetros de la cabecera, donde perdió la vida el jinete de 15 años de edad José Alfredo Enríquez Báez conocido como “El Niño de Oro”, afirmó la edil Ariadna Ayala Camarillo.

Zaida Enríquez, la hermana del fallecido, admitió durante una entrevista que desde los 11 años éste comenzó a montar toros sin el consentimiento y la bendición de la familia. “Creíamos que en un momento determinado de su vida dejaría esa actividad. Pero ya no será posible”, destacó, tras aceptar que otro de los suyos no piensa alejarse de las montas a pesar de la tragedia.

Enríquez, oriundo del estado de Morelos, perdió la vida luego de ser aventado y pisado en varias ocasiones por un toro de más de 500 kilos durante el jaripeo, cuyo premio al primer lugar era de 30 mil pesos en efectivo.

Regular, no prohibir

Ayala Camarillo fue cuestionada sobre el tema y adelantó como ayuntamiento analizan ya las medidas y protocolos preventivos a poner en marcha para la realización de actos como ese y las fiestas patronales en colonias y comunidades. “En lugar de prohibir el jaripeo, porque muchos de estos forman parte la cotidianidad de esos lugares, es urgente regularlo y evitar tragedias como el lamentable suceso del fin de semana pasado”, respondió.

La apuesta, agregó, es salvaguardar la integridad de los ciudadanos respetando los usos y costumbres. “Todo bajo un marco de legalidad y evitando a toda costa eventos en la clandestinidad o sin el permiso correspondiente como es el caso del jaripeo del domingo. Insisto, vamos a regularlos y no prohibirlos porque es un tema incluso legislativo”, acotó.

La alcalde recordó el pasado 3 de noviembre desde las oficinas del gobierno local enviaron una serie de oficios a todas las autoridades auxiliares y las inspectoría con el fin de detallar las medidas para realizar todo tipo de eventos masivos. “Y de paso exhortamos a los atliscences a informar de esa actividad para inspeccionarlas y monitorearlas”, finalizó.

Algún día

San Pedro Apatlaco es una pequeña comunidad del municipio de Villa de Ayala en el estado de Morelos. A unos 50 minutos de la capital poblana. Ahí nació El Niño de Oro y desde donde tomó la llamada Zaira Enríquez, la hermana de quien este martes quedó sepultado en el panteón local con honores: música de banda en vivo, decenas de fotografías narrando las escenas en los ruedos de la corta carrera del jinete, con sombreros y trajes de montadores.

“Es cierto eso de estar muertos en vida. La terrible noticia es una pesadilla para toda la familia. Estamos mal física, mental y económicamente”, destacó luego de reconocer José Alfredo decidió involucrarse en ese mundo por tres razones: “mi papá fue jinete muchos años. Además tomó como bandera el enorme gusto por domar a los animales y desde luego para conseguir dinero. Tenía el sueño de construirse una casa. De ahí lograba mantenerse y ayudar a mis papás”, relató.

A una corta edad, agregó, el Niño comenzó a ser jinete. “Tenía 11 años cuando hizo eso por primera vez. Nosotros, es decir, papá, mamá y yo nunca estuvimos de acuerdo con esa actividad. De hecho no recibieron en un primer momento la bendición para hacerlo. Pensamos pronto… algún día las ganas desaparecerían. Pero eso ya no fue posible. Incluso no platicábamos de sus eventos. Tampoco tengo idea de cuánto ganaba por subirse a un animal. Acabamos al final aceptándolo. De todos modos hacia eso a escondidas”, soslayó.

Finalmente la hermana de ocupación servidor público, y quien aún no observa el video viral en las redes sociales y medios de comunicación donde el toro lanzó y pateó a uno de los suyos, deseó con esta tragedia el otro integrante de la familia deje de una vez por todas los jaripeos. “Aunque ya anticipó claramente no será así”, lamentó.