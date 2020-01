El permanente problema de la migración centroamericana

EN APOYO AL MAESTRO SERGIO AGUAYO.

Las condiciones económicas de nuestros vecinos del sur, fundamentalmente la región Centroamericana: Guatemala, El Salvador y Honduras incidirán durante años en México no obstante que se usen todos los operativos para evitar que miles- en la más reciente oleada se habló de dos mil- no lleguen a nuestro país y quieran seguir para Estados Unidos, no pensando en el ya olvidado sueño americano, sino por simplemente vivir sin la angustia que padecen.

En la reciente caravana que fue reprimida por la Guardia Nacional, donde los Derechos Humanos no podían ser intocables, varios dijeron que salían de sus países ya que no había trabajo, las pandillas extorsionaban a todos, los gobernantes se dedicaban a obras faraónicas en vez de resolver las necesidades de la gente y querían preservar la vida de ellos y sus familiares.

Coincidieron en ello el preparatoriano Abelardo, la madre de dos hijos Roxana y el trabajador Diego (Proceso, número 2255), entre muchos. Y es que 610 millonarios acumulan 80 mil millones de dólares y los 23 millones restantes en el trío de naciones están en la miseria. Además, los de estos países radicados en Estados Unidos envían 20 mil millones de dólares al año y la ayuda de USA a esa región es únicamente de 800 millones de dólares en el mismo periodo.

Los números hablan más que mil discursos. Y no se olvide que la famosa Mara, ha la que no han podido controlar, nació en California, según el investigador Marco Lara Klarh, en su libro: Hoy te toca la muerte.

México continuará enfrentando un problema que creo el vecino del norte y nosotros pagamos las consecuencias.

[email protected]

@jamelendez44