Jueves, octubre 16, 2025
Permanecen incomunicados Pahuatlán y Tlacuilotepec

Hay 15 fallecidos, seis desaparecidos y 17 municipios prioritarios: Segob

Yadira Llaven Anzures

Los municipios de Pahuatlán y Tlacuilotepec permanecen incomunicados, seis días después de las lluvias y deslaves en la Sierra Norte de Puebla, informó este miércoles el subsecretario José Miguel Vélez Moreno.

Durante la conferencia mañanera, que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, el funcionario precisó que también continúan parcialmente incomunicados cuatro localidades, Tlaxco, Francisco Z. Mena, Naupan y Zihuateutla.  

La magnitud de los estragos por las lluvias en la Sierra Norte fue cuantificada por el gobierno del estado, que reportó un total de 23 municipios con daños en infraestructura.  

De esta cifra, el funcionario precisó que 29 comunidades de seis municipios diferentes permanecen aisladas o incomunicadas, un reto prioritario en las labores de limpieza. 

 ​Vélez Moreno precisó que el personal de la Secretaría de Infraestructura está trabajando bajo el mando del ingeniero José Manuel Contreras de los Santos, quien dirige la estrategia en el territorio para la apertura de caminos. 

Presentó un balance de los avances en la rehabilitación, con la remoción de 13 mil 865 metros cúbicos de lodo; 3 mil 793 metros lineales de calles liberadas de escombro; y 24.5 kilómetros de asfalto dañado.  

Además, cuantificó 19 puentes afectados en 10 municipios; nueve tramos carreteros liberados en cinco municipios: Francisco Z. Mena, Zihuateutla, Xicotepec, Huauchinango y Naupan. 

​El subsecretario también destacó la participación de la población en las diversas labores de apoyo y agradeció la coordinación con el gobierno federal y el gobernador Alejandro Armenta, reafirmando que las cifras seguirán ajustándose conforme avancen los estudios de campo realizados por los expertos. 

Son 17 municipios los prioritarios

En su intervención, el secretario de Gobernación del estado (Segob), Samuel Aguilar Pala, informó que son 17 los municipios prioritarios, de los 23 que concentran las mayores afectaciones. 

Por la mañana, dijo que sumaban 14 personas fallecidas y siete no localizadas, sin embargo, en el transcurso del día se confirmaron 15 decesos y seis desaparecidos. 

Agregó que han atendido a 162 personas en hospitales, y se han instalado 12 albergues en la región de la Sierra Norte. 

Destacó que este martes por la noche se hizo la declaratoria oficial de desastre por los fenómenos meteorológicos y se incorporaron estos 23 municipios con las mayores afectaciones. 

Por último, el titular de la Segob comentó que la declaratoria no limita que se pudieran agregar otras localidades para solicitar los recursos a la Federación. 

