Periodistas y audiencias deben contar la verdad y desentrañar la mentira: Jenaro Villamil

El periodista Jenaro Villamil, actual presidente del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del estado mexicano, señaló que en este momento el “tema fundamental del ámbito mediático y filosófico es cómo retornar a lo público, y cómo diferenciar lo público de lo gubernamental”.

La tarea, afirmó al participar foro Retos y perspectivas de las Humanidades en México que organizaron académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, es “contar la verdad y desentrañar la mentira”.

Ambos aspectos, completó, son las fases que le corresponden a la sociedad entera: comunicadores, audiencias, periodistas y consumidores de información. “Es algo que es más difícil pues vivimos en una era de la pos verdad, que genera que haya grandes núcleos sociales que se queden con la mentira”.

El ex colaborador de la revista Proceso señaló que el “contar la verdad y desentrañar la mentira” es una labor colectiva que no se le deja ni a un político o líder carismático, ni a un solo comunicador o un solo medio.

“El retorno de lo público es que, desde la necesidad del espacio público, se pueda regenerar la discusión social, porque si no se regenera, vamos a tener un problema más grave de decepción social que, como cualquier otra enfermedad, paraliza a la sociedad y al individuo mismo.

“Es un proceso que requiere de muchas fuerzas, no es un proceso mágico, una filosofía de Facebook, con frases hechas que no ayudan a entender ni a salir de dónde venimos. No será fácil, ni rápido, y requiere claridad y paciencia…, pero lo que nos espera es desafiante y bello… en el caso de los medios se trata de retornar a la idea de lo público, a las agendas de lo social”, dijo ante estudiantes y profesores en el edificio Arronte de la UAP.