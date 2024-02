Periodista de Tehuacán denuncia que fue amenazado por supuesto empleado del edil

El periodista Francisco Urrutia Jiménez, del portal Canal 50, denunció que la noche del pasado martes un hombre que es identificado como empleado del presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández, lo amenazó de muerte.

El comunicador publicó en redes sociales un video ayer manifestando su testimonio sobre los hechos, según el cual, a las 22:30 del pasado 27 de febrero iba con su esposa y saludó a las personas que se encontraban en una taquería del barrio de Nacozari, cerca de la Avenida 20 Poniente.

Entre las personas a las que el reportero distinguió se encontraba un hombre llamado Julio García, cercano a Pedro Tepole, quien incluso ha trabajado o aún se desempeña como empleado de su administración.

De pronto, un sujeto que trabaja de mesero en la taquería, del que solo conoce el mote de “Pepeluche” (sic), lo llamó y le dijo que cejara sus críticas al edil de Tehuacán: “Deja de estar atacando a mí a mi patrón”, habría manifestado.

Francisco Urrutia Jiménez se retiró, pero el agresor volvió a llamarlo y le dijo: “Te van a matar, tengo órdenes de que te maten, te van a matar si sigues haciendo eso”.

En esas estaban cuando una mujer de la taquería salió y llamó al mesero. El periodista le informó lo sucedido y, acto seguido “Pepeluche” le pedí en la casa y pretendía seguirlo maltratando, pero la fémina lo contuvo.

“Me acuerdo que Julio García estaba a la vuelta, regreso a buscar a Julio García a la taquería, a la vueltecita y ya no estaba, ya no estaba, nada más, estaban las mujeres que estaban con él, no me acuerdo si tres o cuatro y detienen a este cuate que seguía amenazándome, que me iba a pegar, que no sé qué, que soy un hijo de no sé qué y el taquero y los demás vieron”, relató el agraviado en el video que puede consultarse en las redes sociales de La Jornada de Oriente.

“No sé si sea Pedro Tepole quien nos esté mandando quien los esté calentando, o sea, su gente la que esté haciendo este tipo de de actos. Yo traté de hablar con Julio García a un número que tengo, sonó, sonó y nunca me contestó, No sé si él le dijo algo, lo envió. Quiero que me aclaren estas cosas”.

Al respecto, el ayuntamiento de Tehuacán emitió el comunicado que se transcribe a continuación:

“El gobierno de Tehuacán respeta y garantiza la libertad de expresión en el municipio para todos los que ejercen la labor de informar en los distintos medios de comunicación.

“El proceder del presidente, Pedro Tepole Hernández será siempre garantizar los derechos de los ciudadanos.

“Por lo cual, las declaraciones o acciones de terceras personas son responsabilidad de quienes las emitan y no el actuar del presidente. Asimismo, se reitera el compromiso con la seguridad de la ciudadanía por lo que se tomarán las acciones necesarias”.