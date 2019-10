Cierra el primer periódico en Puebla por amenazas del crimen organizado

Por la inseguridad que se vive en la zona conocida como el Triángulo Rojo, una de las regiones más inseguras por el huachicoleo en el centro del país, el periódico El Mundo de Tecamachalco anunció que cerró sus puertas, luego de nueve años de labor informativo.

En su editorial de este miércoles, el rotativo informó que ha tomado esa decisión por el riesgo de muerte que representa la labor periodística en esa región, en donde se asentaron grupos delictivos sin que el gobierno tome medidas efectivas para garantizar la seguridad y condiciones de trabajo periodístico.

Se trata del primer medio de comunicación que decide dejar de circular en el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, tras la difícil situación que se vive en la región.

“En Tecamachalco perdimos hombres en el ejercicio del periodismo… su pecado: la verdad. Ese es el México que vivimos. Cercados por la delincuencia y abandonados por el Gobierno”, condenó.

En el comunicado, resaltó la valentía de sus reporteros que aún en condiciones de riesgo, trataron de sacar adelante su trabajo de informar.

“¿Nuestras armas? las letras, su respuesta, las balas. ¿Y el Gobierno?, no existe. Hoy queremos honrar el ejemplo de valentía y fuerza de todos los que trabajaron en ese periódico y de que más allá de un trabajo, su actuar tenía que ver con un compromiso, con la verdad, con su país y con su gente”, reclamó.

“Hoy nos toca dar un paso atrás porque estamos convencidos que el sacrificio de cualquiera de ellos no sirve de nada si este país no cambia, si todos los mexicanos no estamos dispuestos a cambiar”, advierte el medio que hoy cierra sus puertas.

Enfatizó que “durante 9 años vivimos la dura realidad que hoy nos toca enfrentar en México, un país de grandes contrastes, de grandes desigualdades y de una realidad que es difícil ver serenamente”.

Por último, el periódico El Mundo de Tecamachalco manifestó que existe la posibilidad de que el periódico regrese siempre y cuando “el pueblo quiera”, pues dejaron en claro que no arriesgaran más vida.

“Cuando el pueblo quiera, cuando sea la hora, nosotros estaremos listos para regresar. Mientras tanto, no arriesgamos una sola vida más por nada. Hasta pronto Tecamachalco”, afirmó.

El municipio de Tecamachalco forma parte de la región conocida como “el Triángulo Rojo” que es donde se asentaron las bandas dedicadas al robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), que mermó la actividad delictiva luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó trasladar el combustible en pipas.

A raíz de esta situación, el crimen organizado diversificó su labor al asalto violento a trenes y camiones de transporte de carga, así como en el secuestro.