Pericos ya anotó pero vuelve a perder ante Piratas

Francisco Peña se fue de 4-2 con par de producciones, la segunda fue por la vía del cuadrangular y con esto los Piratas de Campeche derrotaron 3-2 a los Pericos de Puebla, para colocar la serie 2-0.

Campeche pegó en par de ocasiones en la primera entrada; con Fernando Lozano en el centro del diamante, un tercio fuera y par de corredores, Francisco Peña pegó imparable al izquierdo para impulsar la carrera de la quiniela, después de esto, el juego tuvo una suspensión de más de una por la lluvia, en su reanudación, Lozano no regresó y entró al relevo Yoimer Camacho, el venezolano le dio pasaporte a Félix Pérez, con este pasaporte se llenó la casa y apareció Chris Carter con elevado de sacrificio para impulsar la segunda carrera de los locales.

Pericos se metió al juego en el segundo rollo, el estadounidense Phillip Ervin pegó su primer jonrón en la postemporada, este fue sin gente a bordo, ante los disparos de Miller Hogan.

En la quinta entrada ingresó al juego Erick Preciado, tomó el lugar de Yoimer Camacho que tuvo un sólido relevo de tres entradas y dos tercios, espacio en el que solo aceptó un hit, otorgó cinco pasaportes y ponchó a seis rivales, ya con Preciado en el centro del diamante, Francisco Peña volvió a retratarse en la pizarra con cuadrangular solitario, para tomar ventaja de dos anotaciones.

El juego se volvió apretar en el séptimo acto, de nueva cuenta, Pericos volvió a dinamitar otro bat, ahora fue turno de Lorenzo Cedrola, el primer bat poblano pegó jonrón sin gente a bordo, que bien pudo ser el segundo del encuentro, pero Jesús Fabela le robó el cuadrangular en la primera tanda con un gran lance en el prado izquierdo, el bambinazo de Cedrola fue ante Ken Giles.

Zac Rosscup se apuntó el salvamento en el noveno rollo al ponchar a Christian Adames con par de corredores en los senderos.

El triunfo se lo llevó Carlos Bustamante en labor de relevo y la derrota fue para Fernando Lozano. La serie ahora se traslada a Puebla y las acciones se reanudarán el próximo martes a las 19 horas con Cleiverth Pérez en el centro del diamante.