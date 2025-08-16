Pericos se acerca en la serie con segundo triunfo ante Campeche

Los Pericos de Puebla derrotaron 9-2 a los Piratas de Campeche en el quinto juego de la serie y forzaron el sexto juego, destacando en el quinto de la serie el bateo de Miguel Guzmán al irse de 2-2 con jonrón y tres producidas, la serie se mantiene 3-2 a favor de Piratas.

Christian Adames le dio ventaja en la primera entrada a los Pericos de Puebla con jonrón solitario; sin embargo, Campeche empató el juego con bambinazo de Félix Pérez.



En la parte baja de la segunda tanda continuaron los batazos kilométricos, ahora cortesía de Phillip Ervin y de Miguel Guzmán, ambos sin gente a bordo, más adelante en esta misma tanda, Brayan Quintero sacó imparable productor para colocar el juego 4-1.



Pericos incrementó su ventaja con ataque de cuatro carreras en el tercer rollo; con la casa llena, Miguel Guzmán pegó doble al prado izquierdo para impulsar dos, después aparecieron Ciro Norzagaray y Gabriel Lino con remolques, con rodado y elevado de sacrificio respectivamente.



Maikel Serrano remolcó la novena carrera emplumada en el cuarto acto con sencillo al derecho.



Piratas agregó una en el octavo rollo con elevado de sacrificio de Calvin Mitchell.



El triunfo se lo llevó Alejandro Carrillo en labor de relevo y la derrota fue para Domingo Acevedo. Ahora la serie regresa a Ciudad Amurallada para el sexto juego de la serie a disputarse el próximo domingo.