Viernes, agosto 15, 2025
NoticiasDeportes

Pericos se acerca en la serie con segundo triunfo ante Campeche

Pericos de Puebla vencen 9-2 a Piratas de Campeche y forzan sexto juego; Miguel Guzmán brilló con jonrón y tres producidas
Pericos de Puebla vencen 9-2 a Piratas de Campeche y forzan sexto juego; Miguel Guzmán brilló con jonrón y tres producidas
Leopoldo Aguilar

Los Pericos de Puebla derrotaron 9-2 a los Piratas de Campeche en el quinto juego de la serie y forzaron el sexto juego, destacando en el quinto de la serie el bateo de Miguel Guzmán al irse de 2-2 con jonrón y tres producidas, la serie se mantiene 3-2 a favor de Piratas.

Puedes leer: Pericos con triunfo asegura pase a siguiente ronda de playoffs

Christian Adames le dio ventaja en la primera entrada a los Pericos de Puebla con jonrón solitario; sin embargo, Campeche empató el juego con bambinazo de Félix Pérez.

En la parte baja de la segunda tanda continuaron los batazos kilométricos, ahora cortesía de Phillip Ervin y de Miguel Guzmán, ambos sin gente a bordo, más adelante en esta misma tanda, Brayan Quintero sacó imparable productor para colocar el juego 4-1.

Pericos incrementó su ventaja con ataque de cuatro carreras en el tercer rollo; con la casa llena, Miguel Guzmán pegó doble al prado izquierdo para impulsar dos, después aparecieron Ciro Norzagaray y Gabriel Lino con remolques, con rodado y elevado de sacrificio respectivamente.

Maikel Serrano remolcó la novena carrera emplumada en el cuarto acto con sencillo al derecho.

Piratas agregó una en el octavo rollo con elevado de sacrificio de Calvin Mitchell.

El triunfo se lo llevó Alejandro Carrillo en labor de relevo y la derrota fue para Domingo Acevedo. Ahora la serie regresa a Ciudad Amurallada para el sexto juego de la serie a disputarse el próximo domingo.

Temas

Más noticias

Internacional

Mark Carney visitará México en septiembre para impulsar comercio: medio

La Jornada -
El primer ministro canadiense, Mark Carney, visitará México el 18 de septiembre para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y hablar del fortalecimiento de...
Nacional

Publica DOF decreto que modifica integración de Junta de Gobierno de IMSS-Bienestar

La Jornada -
Ciudad de México. La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que crea el...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Pericos saca el primero de seis juegos consecutivos ante El Águila

Leopoldo Aguilar -
Vladimir Gutiérrez tiró serpentina de siete entradas para guiar a los Pericos de Puebla al triunfo por pizarra de 3-2 sobre El Águila de...

Pericos deja en el terreno a los Guerreros en feria de batazos

Leopoldo Aguilar -
Phillip Ervin pegó imparable al izquierdo en la parte baja del noveno rollo, para mandar al plato a Christian Adames y de esta forma...

Pericos iguala la serie con gran cierre de Liarvis Breto

Leopoldo Aguilar -
Doble de Christian Adames y triple de Juan Santana, le dieron la vuelta a la pizarra en el séptimo acto y relevo de dos...

Más noticias

México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo

Leopoldo Aguilar -
México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo en el estadio de Natal, donde el arbitraje ha influido al anular dos goles...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025