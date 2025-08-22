Pericos está contra la pared

Robinson Canó se fue de 5-3 con doble y carrera producida, mientras que, Ricardo Pinto tiró cinco entradas con solo una carrera en contra para que los Diablos Rojos del México vencieran 8-2 a los Pericos de Puebla, ahora la serie está 2-0 a favor de los escarlatas.

La velocidad de Allen Córdoba facturó la primera carrera de los escarlatas en el primer rollo, tras embasarse con pelotazo de Yoimer Camacho, el panameño se estafó la segunda base, en la jugada se presentó un mal disparo de Juan Kirk y esto lo aprovechó Córdoba para moverse a la antesala, al final llegó a tierra prometida en consecuencia de un wild pitch.

En la tercera entrada, con par de corredores en los senderos, José Marmolejos pegó doble al derecho para ampliar la ventaja a par de carreras; sin embargo, en el cuarto acto, Phillip Ervin raspó la serpentina de Ricardo Pinto, con cuadrangular solitario, de esta forma el juego se colocó con diferencia de una carrera.

Diablos volvió a timbrar carreras en el cuarto inning; de nueva cuenta con dos outs y corredores en las esquinas, Carlos Sepúlveda pegó hit al derecho para impulsar la tercera anotación, después Yoimer Camacho cometió balk y mandó al plato a Juan Carlos Gamboa que estaba estacionado en la antesala.

En la quinta entrada llegaron otro par de anotaciones, ahora cortesía del doble de Carlos Pérez y del elevado de sacrificio de Arístides Aquino, ambos contactos fueron ante Cristian Alvarado.

Pericos recortó la diferencia en el octavo capítulo, cuando con corredores en los dos últimos sacos, Miguel Guzmán sacó rola a las paradas cortas, la cual tomó Juan Carlos Gamboa y al momento de deshacerse de la pelota, perdió la esférica y esto lo aprovechó Estamy Ureña para llegar al plato. En la parte baja, Diablos sentenció el encuentro con elevado de sacrificio de Allen Córdoba y sencillo productor de Robinson Canó.

El triunfo se lo llevó Ricardo Pinto con labor de cinco entradas, aceptó cuatro hits y una carrera, dio dos pasaportes y par de ponches. La derrota fue para Yoimer Camacho. El duelo para el tercero de la serie será entre Cleiverth Pérez y Justin Courtney.