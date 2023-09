Pericos, el colado que se comió el pastel

Entró en los play-offs con etiqueta de “mejor perdedor” –es decir, como la novena más floja entre las aspirantes al título de la Liga Mexicana—y, de entrada, mandó a dormir en la cuneta a Diablos Rojos, el líder más líder de la campaña. Tampoco era el favorito para la final del Sur frente a Venados de Yucatán, pero Pericos siguió batiendo las verdes alas hasta que Venados, derrotado, lo perdió de vista. Ya era una hazaña mayor alcanzar la Final del Rey para los pupilos de Sergio Omar Gastélum, conductor de la nave poblana que con apenas un lustro en la profesión tampoco pintaba para coronarse de acuerdo con la cátedra de expertos de ceja levantada.

Como se recordará, la serie final abrió en Torreón con doble triunfo del local Algodoneros, angustioso el primero, cuando la visita ganaba 2-4 al cierre de la novena y los dueños de casa le demolieron las ilusiones con tres carreras en seguidilla; vino luego, al otro día, una paliza inclemente (14-3 nada más). 2-0 la serie, cualquiera daba un peso por la suerte de los pájaros verdes, pero…

En el Hermanos Serdán, lo más impresionante fue el respaldo del público. Ni siquiera cuando Pericos se coronó en 2016 se había vivido algo parecido. Tras emparejar la cuenta con dos victorias consecutivas, la suerte pareció abandonarlos en el tercero y último de sus encuentros como local, Algodoneros aventajaba 1-5 al cierre de la novena y por primera vez parte de la entusiasta parroquia amaneció con enmudecer y buscar las salidas. Pero fue apenas un amago, pues volvieron entonces los coros de aliento, y con ellos la celebración una a una de las carreras de la dramática voltereta poblana, un 6-5 final que sabía no sólo a desquite –de aquel revés inicial de desarrollo muy semejante– sino obró como presagio de lo que sería la consagración de los de Gastélum en el norteño Estadio de la Revolución, precisamente la noche del Grito de Independencia.

Allí, en el reducto enemigo y ante una multitud de enfervorizados torreoneses, la periquera ordenó sus ideas y decidió que había que batir alas al unísono. Y si no se transformó en águila real fue porque ni falta le hizo; más hermoso es, en la victoria, seguir siendo uno mismo, es decir, un equipo que desde la modestia se elevó con ritmo y naturalidad hasta lo más alto. Con naturalidad, con esfuerzo y con un respaldo popular sin paralelo, finalmente recompensado con el triunfo.

Esa noche de 15 de septiembre, con Algodoneros arriba 4-2 al abrirse la novena entrada, resultaría decisivo el trabajo desde la lomilla de Elkin Alcalá; es decir, que el chivo expiatorio del encuentro terminó como el héroe de la noche, de la serie y del campeonato. Sin olvidar el batazo de Danny Ortiz que permitió las dos carreras del empate ni el imparable vital de Christian Adames que empujó a Miguel Guzmán hacia el plato con la carrera de la victoria. Lo demás, los tres auts definitivos, corrieron por cuenta del lanzador colombiano, dos ponches en fila y un elevado fácil de fildear que sellarían la consagración de los Pericos como vencedor indiscutible de la LMB 2023.

Puebla pierde en la mesa lo que había ganado en la cancha. Había derrotado a Xolos con claridad (3-0) y ofreciendo su mejor partido en meses, pero la Comisión Disciplinaria de la FMF resolvió una controversia presentada por el club fronterizo en su favor, restándole al Puebla los tres puntos conquistados para cedérselos al derrotado, que pegó un buen salto en la tabla mientras los camoteros se atragantaban con lo más amargo del tubérculo que les da sobrenombre, estacionados en 4 puntos y convertidos de la noche a la mañana en propietarios del puesto 17 de la tabla general, solamente por delante del Necaxa.

--

¿Causas del desaguisado? Un infame descuido administrativo que la noche del 1 de septiembre –tardoncitos los comisarios, pues emitieron su veredicto hasta el día 13– hizo salir a la banca poblana, como auxiliar técnico, a Luis Miguel Noriega sin estar registrado como tal. Según el librito de los inquisidores, el dislate cometido merece la penalización que corresponde a la figura alineación indebida, interpretación que se antoja tan agarrada de los pelos que uno no se explica cómo es que la directiva poblana no presentó inmediata apelación. Porque no es lo mismo poner sobre el campo a un jugador no registrado –se colige que eso sí puede influir directamente en el desarrollo y marcador del partido–, que aplicar idéntico castigo a una falta sin repercusión en el destino del juego.

A menos que se nos diga que Luis Miguel Noriega, desde la banca y cruzadito de brazos la mayor parte del encuentro, ejerció una influencia tan poderosa y decisiva que explica por sí misma la contundente victoria poblana de esa noche. Para dar con una explicación menos aventurada habría que hurgar en las más que cordiales relaciones que hermanan a la Comisión Disciplinaria y en definitiva a la cúpula de la Femexfut con Jorge Hank Rhon, dueño de Xolos y Querétaro en flagrante caso de multipropiedad.

Jornada 8. Sólo por tratarse del llamado clásico de clásicos se comprende que los reflectores hayan apuntado hacia al encuentro menos interesante de la semana, ése que el América dominó de cabo a rabo sin dejar el menor resquicio por donde pudiera colarse una mínima luz de esperanza para el Guadalajara, dominado de cabo a rabo, derrotado y humillado 4-0 por un América que lució como campeón del mundo frente a unas Chivas sin moral ni rumbo ni atisbos de futbol. Éste fue más generoso con los regiomontanos, cuyo equipo epónimo se enfrascó en un duelo con algo más de sustancia contra el León, al que terminaron por superaron claramente (3-1); por cierto, el Monterrey ha encontrado un conductor de lujo en Jordi Cortizo –hasta hizo un gol, lo mismo que Canales, el divo hispano, aunque éste de penalti–, del que el Puebla se deshizo con enorme facilidad hace dos torneos.

El viernes, en la frontera, Xolos había dispuesto del Toluca (2-1) mientras Cruz Azul igualaba con Mazatlán al nivel del mar (2-2). Y ayer, en CU, al fin Pumas pareció despertar; veremos si su triunfo sobre el duro San Luis en entretenido encuentro (3-2) anuncia la recuperación del equipo de Mohamed o ha sido flor de un día.

. . .

Puebla jugaba ayer tarde en Querétaro, el otro equipo de Hank Rhon. Esperamos que la Franja rinda a la altura de quien acaba de ser despojado de tres valiosos puntos gracias a una avivada del magnate conectado con Atlacomulco y anexas.

Singapur: Grand Prix, grand finale. Por fin un respiro, luego de quince victorias consecutivas de Red Bull. Las máquinas austriacas navegaron la pista callejera de Singapur como barcazas sobre un mar picado, jamás encontraron la puesta a punto precisa y lo más que pudieron rescatar fueron los puestos quinto (Verstappen) y octavo (Pérez), útiles para arañar puntitos pero no para trascender ni protagonizar nada.

Protagonismo rotundo el de Carlos Sainz, que se había adueñado de la pole con absoluta autoridad, la misma con la que condujo su Ferrari desde la parrilla de partida hasta la bandera a cuadros sin dejar nada para nadie. Pero no fue la suya victoria sencilla sino angustiosa, en competencia que exigió los máximo del piloto madrileño, obligándolo a resistir a fuego lento las vueltas finales, los dos Mercedes con neumáticos frescos pegados al McLaren de Lando Norris, teniendo este al puntero a tiro de DRS durante media docena de giros de locura. Al final, podio insólito e inédito –Sainz, Norris y Hamilton– pues Rusell, que precedía por casi nada a su coequipero, se despistó en la vuelta final y terminó su participación en choque frontal, cosa nada rara en el endiablado circuito sengapurense, que esta vez sólo vio salir una vez al auto de seguridad (vuelta 20/62).

Por lo demás, tanto Red Bull como Verstappen son ya campeones anticipados. Y tampoco es que el triunfo de Ferrari –Leclerc quedó cuarto y tiene perdido con Sainz el puesto de piloto número uno de la escudería de Maranelo–, amenace seriamente con trastocar las jerarquías establecidas. Aunque siempre queda la esperanza…

Eliminatorias Conmebol. Brasil y Argentina, avante, ahora como visitantes. Aunque le costó bastante más al canarinho (0-1 en Lima con gol agónico de Marquinhos) que a la albiceleste (0-3 en Bolivia, sin su capitán Messi en el campo). Colombia es el otro invicto (0-0 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile), pero convence menos que Ecuador, que recibió y derrotó a la celeste uruguaya (2-1) mostrándose superior en ideas, habilidad y juego. Y Venezuela le dio una alegría a su público a expensas de Paraguay (1-0), que en nada recuerda a los durísimos guaraníes de otras épocas.

M. Djokovic. Hay veces que los hechos dejan muy atrás a las palabras y éste es uno de ellos. La victoria de Novak Djokovic hace dos domingos, en el Abierto de EU, podrá ser contada y cantada y todos los idiomas , pero ninguno será capaz de reflejar el valor de su victoria número 24 en torneos de grand slam, que rompe la marca de 23 que compartía con Nadal y convierte al serbio en plusmarquista absoluto.

Para lograrlo, ofreció en el Arthur Ashe una final memorable contra el ruso Daniil Medvedev, pero las cifras de su victoria (6-3, 7-6, 6-3) dicen muy poco del memorable duelo que protagonizaron. En él, Nole tuvo que apelar a todo su coraje pero también a toda su fuerza mental para sorprender con una rica variedad de recursos a un colosal adversario, que venía de dominar en semifinales al joven Carlos Alcaraz, la mayor promesa tenística aparecida en los último 10 o 15 años.