Pericos al borde de la eliminación

Pierde en 11 entradas con Piratas por 9-6

Leopoldo Aguilar

Racimo de tres anotaciones en el episodio once, permitió que los Piratas de Campeche se llevaran el triunfo por pizarra de 9-6 sobre los Pericos de Puebla en el tercer juego de la serie, ahora Campeche toma ventaja de 3-0.

Ambas ofensivas se hicieron presentes en la pizarra desde la primera entrada; en la parte alta Connor Hollis pegó doble, después avanzó con rodado a la antesala y finalmente anotó con elevado de sacrificio de Jesús Fabela; en la parte baja, Pericos también fabricó de la misma forma, con elevado de sacrificio, cortesía de Christian Adames.

En la segunda tanda, con Chris Carter en la inicial, Brett Auerbach pegó jonrón por todo el prado derecho, pero en los senderos hubo confusión y Auerbach rebasó en el recorrido a Carter y esto colocó out a Auerbach y mandó al plato a Carter, después de esto, Connor Hollis remolcó la tercera carrera pirata con sencillo al central.

En el cuarto inning, Chris Carter pegó jonrón solitario, pero en la parte baja, el juego se apretó, Phillip Ervin encontró par de corredores en los senderos y sacó sencillo al izquierdo para fabricar la segunda carrera poblana, después con la casa llena, Eduardo Torrealba trajo una más al negociar pasaporte.

En el capítulo siete, Calvin Mitchell también se voló la barda, el segundo bat filibustero pegó jonrón solitario para tomar nuevamente ventaja de par de carreras, sin embargo, en la parte baja la ofensiva emplumada explotó con ataque de tres anotaciones, en primera instancia, Phillip Ervin respondió con la casa llena para empatar el encuentro con hit al izquierdo, posteriormente, Juan Santana le dio la voltereta al juego con batazo al prado derecho.

Piratas volvió a emparejar el partido en el episodio ocho; Brett Auerbach abrió la tanda con batazo triple, después llegó a tierra prometida con sencillo productor de Robbie Tenerowicz, esto mandó el juego a entradas extras.

La igualdad se quebró en el onceavo inning; con Domingo Jiménez en el centro del diamante, Connor Pannas abrió la tanda con doble, después llegó el sacrificio de Connor Hollis, fue entonces cuando Jiménez dió pasaporte intencional, pero posteriormente otorgó dos bases por bolas, la segunda fue con la casa llena a Francisco Peña y de esta forma se rompió el empate, más adelante apareció Félix Pérez con sencillo productor y Chris Carter elevó de sacrificio para poner cifras definitivas.

La parte baja de la entrada once, fue retirada en orden por Zac Rosscup y con esto se apuntó el salvamento.

La victoria se la llevó Seth Mayberry en labor de relevo y la derrota fue para Domingo Jiménez. El duelo para el cuarto de la serie será entre Fernando Lozano y Jake Thompson.

Pericos termina temporada sufriendo barrida y con juego sin hit ni carrera en contra

Leopoldo Aguilar -
Seis lanzadores de los Guerreros de Oaxaca se combinaron para lanzar juego sin hit y carrera y con esto derrotaron a los Pericos de...

Pericos gana su cuarta serie consecutiva

Leopoldo Aguilar -
Relevo de Edgar Santana y par de racimos de cuatro carreras, respaldaron el trabajo monticular de Yoimer Camacho y con esto los Pericos de...

Pericos se mete en buena racha y asegura serie ante Conspiradores

Leopoldo Aguilar -
Estamy Ureña respondió con la casa llena en el décimo inning, con imparable al derecho para producir par de carreras y de esta forma...

México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo

Leopoldo Aguilar -
México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo en el estadio de Natal, donde el arbitraje ha influido al anular dos goles...

