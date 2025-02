Perdurable

Perdura aquí,

en el ceño que no se distiende,

la curva de la espalda

que me llevó a jugarme el todo.

Es un tatuaje que late

la pesadilla en la que me dejas,

la puerta cerrada del cuarto

donde no estoy

y tú respiración hace temblar la tierra.

Vuelves, sin embargo, compasiva,

abres y la brisa huele a tus noches,

perturba como el humo

de mil pensamientos

y sé que en alguno voy.

He caminado el sueño

y no te encuentro

o quizás no te alumbra

mi lámpara sonámbula.

Mas la brisa de tu pelo perdura.

Llega el día y castiga

el ruido de los automóviles,

las voces de los contentos

y la casa vacía que lleno de recuerdos.

Perduras, sí en el dolor del ceño.

Ricardo Antonio Landa, febrero de 2025.

(Su pupila está ausente Pero su iris de ajenjo bajo sus gestos está teñido de éxtasis. Serge Gainsbourg / Extase (Extáze) Gustav Machatý 1933.

la película fue juzgada inconveniente,Hedy Kiesler, de 18 años, tuvo que cambiar su nombre a Hedy Lamarr para continuar su carrera)

(Soñando, de Ion Theodorescu