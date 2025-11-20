Pérdidas diarias por bloqueos carreteros en Puebla pueden ascender a 8 millones de dólares: Sedetra

En Puebla, las pérdidas provocadas por bloqueos carreteros pueden ascender a 8 millones de dólares diarios, según cálculos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra).

Víctor Gabriel Chedraui, titular de la dependencia, detalló que durante cada jornada de cierre en rutas estratégicas como la México-Puebla, 61 mil toneladas de carga dejan de circular, impactando toda la cadena productiva estatal.

El registro para 2024 indica que circulan 278 mil 659 camiones y camionetas de carga en la entidad, y 42.82 por ciento de las toneladas exportadas depende del transporte por carretera.

De acuerdo con el funcionario, “por un día de bloqueo en las carreteras de Puebla la afectación sería de aproximadamente 61 mil toneladas y 8 millones de dólares”, cifra respaldada por el volumen de exportaciones anuales que suman 8 mil 984 millones de dólares, movilizados a través de la infraestructura carretera.

En el contexto nacional los bloqueos carreteros han ido en aumento durante 2025, impactando a estados como Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua, en donde agricultores, transportistas, maestros y organizaciones sociales han interrumpido la circulación en demanda de mejores precios para el maíz, atención a conflictos agrarios, seguridad o cumplimiento de pagos laborales.

Para el 24 de noviembre productores agrícolas convocaron cierres en carreteras de alta afluencia como parte de la protesta para exigir condiciones justas en la comercialización del maíz.

En Puebla, específicamente, las causas de los bloqueos han sido variadas y evidencian la creciente presión sobre el sector logístico.

El pasado 3 de noviembre transportistas cerraron por varias horas el Periférico Ecológico en protesta por la inseguridad en las rutas, mientras que a finales de octubre ciudadanos bloquearon la autopista Atlixcáyotl para exigir la aparición de la maestra Jessica Portillo, misma que fue localizada con vida.

Además, los cierres derivados de demandas estudiantiles, pagos a maestros y exigencias por servicios públicos han alterado la movilidad y la distribución de bienes, lo que se suma a los desafíos que enfrentan el comercio y la economía local.

La reiteración de bloqueos en la última década ha tensionado la operatividad del sistema de transporte tanto en Puebla como en el resto de México.

Para el próximo lunes, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) han convocado a un paro de camioneros y bloqueos en 25 estados y se incluye uno en la autopista México Puebla, sin precisar a qué altura, así como el cierre de entradas a la capital del país.