Bares y antros suman pérdidas por 250 mdp; sin reapertura, seguirán operando en la clandestinidad : Empresarios de la Vida Nocturna

En año y medio de cierre por la epidemia de Covid-19, las pérdidas que se han registrado en bares, antros, discotecas, cabarets y centros nocturnos ubicados en el estado de Puebla, ascienden a 250 millones de pesos, estimó Javier Millán Moran, presidente de la Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna.

Apuntó que ya es momento de que se les permita reabrir, de lo contrario aquellos negocios que no han respetado los decretos para el control de la epidemia, seguirán operando en la clandestinidad.

Estimó que si se confirma el regreso de los sectores no esenciales que permanecen con las cortinas abajo, aproximadamente 450 establecimientos como los arriba mencionados podrían volver a operar.

Sin embargo, solo se trata del 22.5 por ciento de los 2 mil que estaban operando antes de la aparición del primer caso del SARS-CoV-2, los cuales generaban alrededor de 150 mil empleos en todo el territorio poblano, de acuerdo a los cálculos del dirigente.

“Si no se apertura va a seguir operando gente que no tiene los conocimientos, que no sabe operar con ese número de personas, lugares que no tienen los protocolos de seguridad, las cuestiones de sanidad”, dijo vía telefónica.