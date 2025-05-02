Percepción de inseguridad en Puebla se mantiene por encima de 81% en 2025; 5.2 puntos más alto que hace un año: Inegi

La ciudad de Puebla mantiene una alta percepción de inseguridad entre la población de 18 años y más, al alcanzar 81.4 por ciento acumulado durante el tercer trimestre de 2025, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta cifra supera la media nacional de 63 por ciento y coloca a la capital poblana en el onceavo lugar entre las ciudades más inseguras del país.

Aunque el porcentaje representa una ligera baja respecto al segundo trimestre de 2025, cuando se registró 84 por ciento, continúa 5.2 puntos porcentuales arriba del acumulado del tercer trimestre de 2024, cuando la percepción fue de 76.2 por ciento. El estudio advierte que esta variación no es estadísticamente significativa, por lo que las acciones emprendidas por las autoridades para atender la inseguridad han sido insuficientes para modificar la percepción ciudadana.

Las ciudades que superan a Puebla son Culiacán, Sinaloa (88.3 por ciento); Irapuato, Guanajuato (88.2); Chilpancingo, Guerrero (86.3); Ecatepec, Estado de México (84.4); Cuernavaca, Morelos (84.2); Ciudad Obregón, Sonora (83.6); Uruapan, Michoacán (82.6); Naucalpan, Estado de México (82.1); Chimalhuacán, Estado de México (81.9), y Cuautitlán Izcalli (81.7).

La diferencia entre la capital poblana y San Pedro Garza García, Nuevo León, la ciudad con menor percepción de inseguridad, con apenas 8.9 por ciento, es de 72.5 puntos porcentuales.

De acuerdo con la ENSU, la percepción de inseguridad se traduce en cambios concretos en la vida cotidiana: 40.6 por ciento de las personas adultas reportó haber dejado de portar objetos de valor, como joyas o dinero; 36.9 por ciento limitó que niñas, niños y adolescentes salgan solos; 35 por ciento evita caminar de noche en los alrededores de su vivienda, y 22.4 por ciento redujo sus visitas a familiares o amistades por temor a ser víctima de un delito.

Aunque estos porcentajes muestran ligeras disminuciones respecto al trimestre anterior, el Inegi subraya que la percepción de riesgo sigue siendo generalizada, particularmente entre mujeres y personas mayores.

El estudio también evidencia una marcada desconfianza hacia las instituciones de seguridad pública. Solo 46.8 por ciento de la población considera que la Policía Preventiva Municipal cumple una labor “muy o algo efectiva” en la prevención y combate de la delincuencia, mientras que la Policía Estatal alcanza 52.7 por ciento de aprobación.

En contraste, las corporaciones federales obtienen mejores niveles de confianza: la Guardia Nacional registra 73.2 por ciento; el Ejército, 83.0; la Fuerza Aérea Mexicana, 83.2, y la Marina, 86.7 por ciento, lo que refleja una percepción más favorable hacia las instituciones militares que hacia las locales.

Entre los lugares donde la población dijo sentirse más vulnerable destacan los cajeros automáticos ubicados en la vía pública (71.7 por ciento), seguidos del transporte público (64.9 por ciento), las calles que habitualmente transitan (64.4 por ciento) y las carreteras (57.1 por ciento).

La encuesta también muestra diferencias por género: 77.8 por ciento de las mujeres manifestó temor al utilizar cajeros automáticos y 70.6 por ciento en el transporte público, frente a 64.8 y 57.7 por ciento, respectivamente, en el caso de los hombres.

A nivel nacional, solo 30.3 por ciento de la población considera que el gobierno de su ciudad es “muy o algo efectivo” para resolver los principales problemas urbanos. En contraste, las ciudades donde se percibe mayor efectividad son Piedras Negras (71.6 por ciento), San Pedro Garza García (69.9) y Apodaca (60.7), mientras que las peor evaluadas fueron Cuautitlán Izcalli (8.6), Coatzacoalcos (11.1) y Chimalhuacán (12.3 por ciento).

Mientras que en el caso de Puebla capital, el Inegi no reporta una mejora significativa en la percepción de efectividad de la Policía Municipal, que obtuvo 46.8 por ciento de confianza en su capacidad para atender los problemas de inseguridad, frente a 45.6 por ciento en septiembre de 2024, lo que representa un aumento marginal de 1.2 puntos porcentuales.

Esta leve variación mantiene a las autoridades municipales y estatales con niveles de confianza inferiores a los de las fuerzas armadas entre la población de 18 años y más, reflejando la persistente desconfianza hacia las instituciones encargadas de la seguridad pública local.