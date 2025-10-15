Pequeños y monumentales cráneos de Me lleva la huesuda llegarán a Puebla

Pequeños y monumentales cráneos de diversos materiales han sido intervenidos de manera artística, han sido el centro de Me lleva la huesuda, un proyecto que comenzó hace 12 años en el que han participado diversos artistas de México y otro tanto de países a nivel mundial.

Este año, el proyecto dirigido por Israel Maldonado García llegará a Puebla como un festival para exponer más de mil piezas de pequeño formato en el Centro Cultural San Roque y alrededor de cien obras monumentales en las calles del Centro Histórico.

Según lo informado por la Secretaría de Arte y Cultura (SAC) estatal, el objetivo del denominado festival Me lleva la huesuda: la fiesta de las almas, busca impulsar y celebrar las tradiciones mexicanas, en particular el Día de muertos.

En ese sentido, la directora de Fomento Artístico y Cultural de la dependencia, Natividad Alarcón Ortega, dijo que la iniciativa genera un encuentro entre las raíces y las nuevas formas de expresión.

A su vez, el creador y director del festival Israel Maldonado García destacó que este proyecto surgió hace doce años para buscar espacios de exposición artística, y se ha ido expandiendo de manera internacional en países como Londres, Estados Unidos, Colombia y Perú.

De igual forma mencionó que dentro del colectivo, actualmente colaboran más de mil 500 artistas de todo México.

Asimismo, añadió que el evento estelar de esta edición será en la entidad poblana, y se conformará por un circuito de exposición de 120 calaveras que serán instaladas en el Parque del Carmen, la calle 16 de septiembre, el zócalo de la ciudad y el Edificio Carolino.

Maldonado García dijo que esta muestra es la más grande que se ha realizado en la historia del festival y será inaugurada a partir del 22 de octubre.

Expuso que los días 25, 26 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre se reunirán más de mil 500 creativos en el Centro Cultural San Roque, donde también se llevarán a cabo actividades gratuitas como una expo venta de arte con más de 50 stands, gastronomía y música en vivo entre otras.

Igualmente, el evento contará con sedes invitadas como San Martín Texmelucan, Alquimia Gráfica de Guadalajara y la ExFábrica MS en la Ciudad de México.

Para obtener más información se puede visitar las páginas de Facebook e Instagram Me lleva la Huesuda.