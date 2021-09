Pequeños constructores recibieron poco impulso en el gobierno de Claudia Rivera: ACOEM Siglo XXI

Durante los casi tres años del gobierno de Claudia Rivera Vivanco hubo poca disposición por parte de la secretaría de Infraestructura para escuchar y atender a los pequeños constructores, así lo indicó José Alfredo Vega Herrera, presidente de la Agrupación de Constructores y Empresarios (ACOEM) Siglo XXI, quién dijo que esperan que esa situación no se repita con Eduardo Rivera Pérez.

A menos poco más de un mes de que concluya el actual trienio, el dirigente comentó que algunas personas que han formado parte del equipo de la presidente municipal demostraron incapacidad para administrar adecuadamente el presupuesto, pues en varias ocasiones el recurso no se ejerció.

Consideró también que faltaron proyectos que detonarán a la capital y que la hicieran más atractiva para las inversiones.

En el caso de la ACOEM comentó que de las 152 constructoras afiliadas, solo alrededor de siete lograron ganar los concursos en el municipio de Puebla para el desarrollo de obra pública.

Vega Herrera añadió que hubo mayor oportunidad para las empresas que cuentan con mayor capital.

“A los pequeños constructores por parte de Infraestructura no hubo compromiso, no hubo oportunidad de dialogo, no hubo ni apertura para por lo menos poder tener una atención”.