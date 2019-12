Las pensiones y el diagnóstico de la CONSAR

Boletín Jubiladas en Lucha, diciembre de 2019

Los trabajadores que cotizan en el sistema Afore, el 2021, año en que las afores cumplen 24 años y fecha en la que debería empezar a jubilarse la primera generación bajo este esquema, sólo alrededor de 12,000 personas son las que podrán solicitar una pensión. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) explica que, al cierre del 2018, de las 64 millones de cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro, 39.5 millones son cuentas activas, el resto es una cuenta inactiva, se entiende que son de 1997 al 2018. Para exponer esta situación la Consar señala un estudio del 2019.

Los resultados se dan de acuerdo a los requisitos que los trabajadores deben cumplir para recibir su pensión:

1.- Contar con trabajo formal. Son 39.5 millones de trabajadores afiliados al IMSS que se encuentran cotizando al sistema afore para sus pensiones, que según el estudio las cotizaciones han sido interrumpidas porque pasan al mercado laboral informal.

2.- Cumplen con los 65 años de edad, 40,000. El órgano regulador realizó un ejercicio de simulación con los 39.5 millones de cuentas para ver cómo le impactaría subir la edad de retiro de 65 a 68 años para incrementar 156 semanas adicionales de cotización de manera ininterrumpida y poder alcanzar el porcentaje de semanas cotizadas y sólo sube de 24 a 26 por ciento, es decir, con dos puntos porcentuales no logran ni siquiera la mitad de las 1, 250 semanas.

3.- Cubrieron las 1,250 semanas cotizadas, 12,000 lo lograron (30%). Sin embargo, son cerca de 800 pensionados que su ingreso será tan bajo que deberá solicitar la pensión mínima garantizada que ofrece el gobierno federal, cuyo monto es de 3,080 pesos mensuales, si se considera el salario mínimo de 102.68 pesos diarios en el 2019.

De los 28,000 trabajadores que no cubrieron el requisito de las semanas cotizadas, sólo alcanzaron el promedio de 553.7 semanas. La Consar menciona que se les dará su ahorro en una sola exhibición, pero no tendrán derecho a una pensión mínima garantizada. (El Economista, 30 de septiembre de 2019).

4.- La Consar señala que el trabajo informal es uno de los principales obstáculos para alcanzar una jubilación, debido a que la mayoría de los trabajadores pasó mucho tiempo laborando en el mercado informal, dejaron de aportar a la seguridad social, al ahorro de su pensión y al de su vivienda.

En México el 99% de los jóvenes que tienen 15 años, se encuentran en el mercado informal, el 50% de las personas entre 21 y 54 años están igual y el 75% de los adultos mayores, se ganan la vida en la informalidad.

Propuestas de la Consar y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO):

La conclusión a la que llega el presidente de la Consar, Abraham Vela, es el aumento inexorable a la aportación actual de 6.5 a 15% en el sistema de pensiones. AMLO a 10.5%

Consar explica que todas las medidas como el aumento a la edad de retiro, la baja de las comisiones que cobran las afores a los trabajadores, la flexibilización del régimen de inversión para aumentar los rendimientos sobre los ahorros y el esfuerzo para aumentar el ahorro voluntario sólo tendrán un impacto marginal.

AMLO. La intención es elevar del 24% al 70% la tasa de remplazo, es decir, el monto de los recursos con los que se jubilan los trabajadores. Incremento en la edad de retiro de 65 a 68 años, e incentivos fiscales al ahorro y la reducción en las comisiones que cobran las afore a 0.7%. Es la meta al cierre del sexenio. Lo que está completamente descartado, es una expropiación del ahorro de los trabajadores. (El Economista 30 septiembre, 12 noviembre, 2019)

Desde la mirada de los trabajadores, ninguna de las propuestas satisfacen las necesidades fundamentales de los trabajadores, aunque los resultados del estudio de la Consar confirman la propuesta presentada el mes pasado en el Boletín de Jubiladas (os) en Lucha de noviembre y que en este número se resume:

El trabajo formal será obligatorio, donde la responsabilidad del financiamiento sea tripartito: Estado, patrones y trabajadores, en un sistema de reparto solidario, es la vía más justa para cubrir el derecho de los pensionados. En este sentido, el estudio de la Consar deja muy claro que la política de flexibilización laboral permitió el trabajo informal, los patrones dieron rienda suelta a sus intereses mezquinos y no aseguraron a los trabajadores. Además se retoma la propuesta de la Organización Internacional del Trabajo, de regresar al sistema de reparto y desechar el sistema Afore, dado el fracaso en los estados miembros de la organización

Un salario suficiente de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), sería $11,290.80 pesos mensuales, $376.36 diario, lo que debe cubrir: las necesidades básicas y la seguridad social que incluye las pensiones. https://www.coneval.org.mx/ SalaPrensa/Documents/INGRESO- POBREZA-SALARIOS.pdf

Financiamiento de las pensiones. Se acepta el incremento al 15% con las aportaciones desglosadas de la forma siguiente: Patrón 10.5 %; Trabajador 2.5% y Estado 2.0%.

La edad de retiro para los trabajadores mexicanos será de 60 AÑOS, ya que la esperanza de vida es de 74 años y el promedio de vida de un pensionado a nivel internacional es de 14.3 años.

Reducción de las semanas cotizadas a 500, representan 10 años de servicio. La Consar muestra que de los 28,000 trabajadores que no cubrieron el requisito de las semanas cotizadas, sólo alcanzaron el promedio de 553.7 semanas. Este es un indicador comprobable.

La administración del dinero del fondo de los ahorros para el retiro será por los trabajadores, estarán en la toma de decisiones y en la vigilancia para que se cumpla el mandato.

A un año de gobernar “para pobres y ricos”

Se cumple un año del “cambio de rumbo” con la llegada de López Obrador a la presidencia de la República, y en ese año se ha insistido en que se puede gobernar para pobres y ricos, que se puede reactivar la economía del país mediante una economía moral, que además es el título del más reciente libro del jefe del ejecutivo: todo un best seller (el mejor vendido)

Resulta aclarador que en sus conferencias mañaneras siempre lo acompañen miembros de su gabinete o empresarios que ahora son exhibidos como hombres respetables cuando hace un par de años eran parte de una mafia oligárquica. En este juego esquizofrénico que realiza quien dice estar con Dios y con el diablo (en este escrito tomemos al diablo como aquel personaje que aparece recurrentemente en los mitos de los pueblos: un hombre bien vestido y acaudalado) alguien saldrá perdiendo y claro, no será el presidente.

A un año del gobierno de la 4T preparó una magna celebración en el Zócalo de la Ciudad de México, al tiempo que otros, inconformes de derecha se manifestarán contra su gobierno, conformarán un contingente que se manifieste en su contra. Los inconformes son miembros del PAN, Antorcha Campesina y los Chalecos Amarillos (amarillentos más bien: nada que ver con los rebeldes franceses).

Pero hay otros que a lo largo de este año se han inconformado, tanto como con los gobiernos anteriores, y han sido perseguidos, encarcelados o asesinados por defender los derechos humanos, el territorio de los pueblos originarios, los bienes naturales; tampoco aparecerán las mujeres insurrectas que ahora levantan gigantescos batallones de dignidad, ni los migrantes encarcelados para contenerlos y mantener al psicópata del norte complacido. Ninguno de estos grupos honestos y rebeldes se presentará ni en la marcha opositora, ni en la celebración oficial, ni mucho menos se sentará en las conferencias junto al presidente.

Estos grupos estarán como hace un año, como hace dos, tres, cinco, diez, veinte… en las calles, en las colonias, pueblos, fábricas, escuelas, fronteras y caminos denunciando y organizando el descontento que no parece terminar con un simple cambio de color en la presidencia. Porque son organizaciones y comunidades que saben que no es solo la crítica a la política económica, sino al modelo económico que despoja, contamina, asesina con un nombre vacío; es la crítica a la economía política que sigue repartiendo tan míseros salarios a los trabajadores, forjadores de toda riqueza, y tan inmensas fortunas a los patrones que se han malacostumbrado a no ser tocados ni con la hoja de un contrato laboral.

En un sentido muy amplio la Economía Moral que ahora nos vende el señor López, es algo parecido a las recomendaciones que hace a la población frente a la delincuencia: otra broma de mal gusto. Pero hay una cantidad enorme de personas que comprarán el libro, incluso se creerán a partir de su lectura economistas, despreciando a los educadores populares nacidos de largos procesos políticos y sociales que acompañan a los grupos de desposeídos en su andar hacia la emancipación.

Porque hemos de reconocer que nos han despojado de todo, empezando por la conciencia. Sólo con un pensamiento crítico comenzaremos a recuperar nuestros pasos hacia un sendero propio, y no el que nos ofrece el mejor vendido de la historia actual.

Conversaciones con Uriel Aréchiga: ¿Cómo se forman las conciencias?

Judith Chaffee*

Aprecio la invitación que me hicieron Huberto Juárez y Ricardo Landa para participar en esta conversación sobre el libro de Uriel. Mas aún aprecio el cuidado puesto en la edición del libro, una excelente compilación de los textos publicados por Uriel en diferentes momentos de las últimas dos décadas en El Zenzontle. Leer los textos me hizo recordar las largas conversaciones con el amigo que fue nuestro maestro y colega en una extraordinaria etapa en la vida del CESDER, donde creamos el Centro de Formación y Capacitación Alfarero, ahora Centro de Estudios Alfareros.

En primer lugar, necesito compartirles que el libro es fácil de leer, muy entendible por quienes se acercan por primera vez a temáticas contemporáneas de análisis económico/político desde la perspectiva crítica, pero también para quienes quieran dialogar sobre problemas actuales del capitalismo. Incluso me atrevo a decir que la frescura de la redacción podría bien ser útil para quienes quieren aprender a escribir de manera que los no-académicos los puedan leer. Escribir con sencillez y profundidad es más difícil que lo otro.

Cada breve ensayo contiene contexto histórico, análisis con referencia teórica, correlato en la implicación política y la mirada de quien entiende la dimensión humana. Todos los ensayos concluyen con la convocatoria a la lucha. Siempre entendiendo que el papel del científico es el ejercicio de la práctica de la transformación de la realidad, no el de simplemente contemplación de la misma.

Una de las problemáticas que fue motivo de constantes conversaciones con Uriel fue el de las conciencias. ¿Cómo se forman hoy en día las conciencias, especialmente las de los jóvenes (Uriel tenía una predilección por las mentes de los jóvenes, quienes lo asombraban)? ¿Cómo son atrapadas? ¿Cómo se forma el cerco que nos convierte en prisioneros? ¿Es la misma problemática la que se vive en el mundo rural y el urbano? ¿Son las mismas condiciones las de las mujeres que las de los varones?… todo esto para insistir que el campo de batalla en el capitalismo contemporáneo era el de la ideología. Escribió mucho sobre la formación del consumidor como resultado cultural del capitalismo contemporáneo. Cómo desde las ideas del “progreso”, se iba moldeando una narrativa y expectativa del “querer ser” que iba condicionando la forma en que vivimos la vida, siempre insatisfechos pues el punto de llegada siempre es inalcanzable.

Por el lado de las narrativas que explican o moldean las nuevas formas de relacionarnos entre personas siempre había una justificación que naturalizaba el egoísmo, la traición y el sacar ventaja a cualquier costo. Incluso la forma en que las definiciones de los seres humanos como egoístas por naturaleza, se formaban como parte del aprendizaje científico en las universidades y sobre todo en las escuelas de economía. Estos razonamientos con el tiempo se convierten “sentido común”, y muy difíciles de enfrentar cuando se busca una transformación social más igualitaria, menos opresiva.

Hubo momentos en que se decía que la matriz cultural nos protegería, pero la corrosión está. Compartimos en diferentes momentos cómo entre los diferentes jóvenes en el medio rural (no digamos del medio urbano) ya escuchábamos las frases de “…el que no arriesga no gana” “…el pez grande se come al pequeño” entre los jóvenes y no tan jóvenes. Frases completamente contradictorias con las bases culturales de sus pueblos. Ojo: las frases no son aprendidas desde quienes están entendiendo o estudiando los discursos de sus opresores para desarrollar estrategias políticas, sino quienes desdeñan a sus pueblos porque pareciera que la condición de pobreza en la que viven es culpa de su atraso. El atraso siempre usado por las culturas urbanas eurocéntricas como explicación/justificación de la desigualdad imperante.

Así Uriel explica parafraseando al pensamiento marxista “Mientras el proletariado piense como burgués las condiciones de la lucha serán extremadamente difíciles.” (p.142)

Pero el análisis nunca quedó allí siempre estaba cuestionando: ¿Cómo revertir la situación? ¿Cómo enfrentar la batalla ideológica? ¿Cómo disputar, desde la lucha social a las mentes y los corazones de los jóvenes? ¿Cómo seguir en la búsqueda de un mundo mejor? Sin los efectos perversos de la contaminación y la explotación desmedida de la naturaleza, el hambre y la tremenda desigualdad, las formas modernas de los racismos históricos…

Para nosotros la respuesta siempre está en la conversación sincera abierta, siempre se aprende. En la conversación con Ustedes.

*Conversatorio sobre el libro “Capital depredador y rebelión” de Uriel Aréchiga, Facultad de Economía de la BUAP, 24de octubre de 2019.

www.elzenzontle.org

[email protected]

[email protected]