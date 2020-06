Pensamiento crítico y cambio social

¿Cómo decolonizar nuestro hacer y nuestro pensar? La crítica fundamental en las reflexiones desde los marxismos, es el diálogo entre muchas corrientes de pensamiento filosófico, no necesariamente académico, sino de ese ejercicio humanamente necesario de pensar el mundo en que habitamos y de pensarnos en él. El pensamiento crítico es una herramienta fundamental para el cambio social. No es la queja infundada, ni el malestar sin propuesta, sino que la crítica, se nos muestra como la posibilidad de querer develar lo que a primera vista se nos presenta y poder reconocer la esencia de las formas de opresión y dominación para poder transformarlas.

La práctica transformadora no es posible sin la reflexión consciente e informada de la realidad que se desea transformar. El conocimiento es un espacio privilegiado que debe democratizarse. Reconocer la historia implica reconocer las formas en que la opresión, la violencia y el despojo se han legitimado, se han producido y reproducido a través del tiempo y reconocer la urgente necesidad de transformar esas formas de control social, de alienación y de terror.

Los campos sociales en que se establecen las relaciones humanas, implican una correlación de fuerzas complejas, que se han caracterizado por ser formas de dominación en la lógica de la acumulación de capital y se basan en la relación contradictoria capital-trabajo en los procesos de producción y explotación. Los pueblos y comunidades, cansados de la violencia históricamente impuesta sobre sus territorios, han generado propuestas alternativas de organización social, que, si bien no están fuera del capital, se presentan como pequeños retoños que claman formas más solidarias y dignificantes de producción y organización colectiva.

Es necesario pensar la importancia del desarrollo del pensamiento crítico como herramienta para el cambio social, pero este no es posible en abstracto, por lo que es fundamental reconocer la corporalidad viviente de quienes pueden desarrollar el pensamiento crítico, es decir todas las personas, pero definitivamente no es suficiente con las buenas intenciones, sino que implica un proceso sistemático, reflexivo, comprometido y constante de formación e información, de poder no únicamente acceder a espacios formativos e informativos, sino de reconocernos como personas capaces de pensar nuestra realidad de forma colectiva para reflexionar sobre ella y poder transformarla por el bien común.

Es una tarea pendiente, que implica desmontar las estructuras de poder que nos han sido impuestas por la modernidad, por la colonialidad del ser, del saber y del poder, que construyó una matriz, material y simbólica y se impuso como la única forma de hacer la vida en aras de imponer la lógica de la acumulación de capital como la única forma de organización social a escala global.

Por ello resulta fundamental apelar a los saberes ancestrales y a la innovación de los pueblos originarios y sus descendientes, es decir, la humanidad entera, donde se reconozca la posibilidad de renovar formas de organización social, de resurgir de entre las cenizas. En estos tiempos de incertidumbre, las voces ancestrales nos recuerdan que tenemos grandes capacidades para construir sociedades por el bien común, por el cuidado de la madre tierra, por la dignidad de las personas, por la necesidad actual de caminar de forma colectiva y organizada hacia el bien común.

El bien común, que puede definirse desde los diversos horizontes que confluyen, desde las coincidencias, pero también desde las disidencias, abrir diálogos polifónicos, escuchar los reclamos que han sido históricamente silenciados, pero no quedarnos en la rabia, sino que esta sea el motor para transitar a la construcción de formas de organización social más equitativas y dignificantes para la vida de todas las personas y por el cuidado de la naturaleza como eje central de la discusión. Porque cuando aprendamos a cuidar la vida, aprenderemos a cuidarnos entre todas las personas.

El pensamiento crítico implica entonces, la mirada alerta, informada, solidaria, amorosa, rebelde, cuestionadora, propositiva, ética, digna, equitativa y justa.