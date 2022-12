PENDIENTES, LAS MEJORAS AL SECTOR SALUD

Integrantes del Movimiento de los Trabajadores de los Servicios de Salud realizaron ayer una manifestación frente al edificio del Portalillo, que alberga las oficinas de la secretaría del sector en Puebla, exigieron que 8 mil 100 empleados que tienen contratos obtengan su base a fin de gozar de todas las prestaciones de ley y su salario se eleve.

En ese marco, Miguel Ángel Uriarte Serrano, secretario general de dicha agrupación, indicó que al estar laborando de manera eventual, no cuentan con seguridad social y sus ingresos están hasta 75 por ciento abajo respecto al personal de base.

La reforma al sector sigue siendo un pendiente en todo el país. Cierto es que había muchos y poderosos intereses creados en torno al rubro, particularmente en la compra y venta de medicamentos, pero también es un hecho que los servicios no solo no han mejorado, sino que incluso se han agravado los problemas.

En particular, lo que tiene que ver con la contratación y permanencia del personal médico no ha sido resuelto, pues quienes se encuentran contratados en las instituciones públicas suelen tener jornadas extenuantes y sus salarios no son suficientes, al punto de que muchos de ellos tienen que trabajar también en el sector privado.

Por otro lado, hay médicos que estaban contratados en el desaparecido Seguro Popular, pero que no han sido incorporados al Instituto de Salud para el Bienestar.

Ningún trabajador en México debería laborar en condiciones precarias, por lo que es necesario que se haga más y pronto sobre el sector salud para mejorar sustancialmente las condiciones de los empleados y la atención a la población.