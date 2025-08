No se reubicará el penal de Cholula, si Gobernación ni ayuntamiento logran conciliar con la ciudadanía: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier sentenció este domingo que la reubicación del penal de San Pedro Cholula “es una necesidad social”, pero si la Secretaría de Gobernación ni el ayuntamiento logran conciliar con los ciudadanos que se oponen a sacar el reclusorio del Centro Histórico, no se ejecutará.

“Como gobierno escuchamos todas las voces, y va haber reubicación del penal si hay acuerdo y un terreno adecuado; estamos disponibles a apoyar, pero si no se ponen de acuerdo, no habrá penal y esa no será culpa del gobierno”, declaró.