Peña: discurso oficial contribuyó a la exclaustración de religiosas de Santa Mónica hace 90 años

De manera previa, durante y después de la exclaustración definitiva de las religiosas de Santa Mónica del convento que habían habitado durante 250 años, se construyó un discurso oficial que contribuyó al rechazo de este y los demás monasterios de Puebla, para persuadir que no se les defendiera y con ello prever una situación social explosiva, por lo que era “caerles supuestamente con sorpresa con un discurso que parara todo”.

En ello, concluyó el investigador del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Puebla, Jesús Joel Peña Espinosa, al reflexionar cómo desde las oficinas del gobierno encabezado entonces por el gobernador José Mijares Palencia se construyó un discurso adverso hacia todas las comunidades monacales de Puebla con la intención de ganar el ánimo de la población y legitimar la exclaustración de las religiosas.

Al brindar la conferencia El monasterio de Santa Mónica: fe y tradición en contextos adversos en el marco de los 90 años de la definitiva exclaustración de las madres agustinas recoletas de Santa Mónica de Puebla, habló sobre cómo a partir de 1856 empezaron las zozobras para la comunidad, siendo que en 1861 tuvo lugar la primera exclaustración seguida de otras ocurridas por un cuarto de siglo. A pesar de ello, el monasterio llegó hasta la época de la “pax porfiriana,” para empezar una segunda época a partir de 1905 con un nuevo perfil de sus miembros y en la búsqueda de sortear las circunstancias anticlericales del régimen estatal.

En su charla, el historiador de formación con especialización doctoral en Ciencias Sociales por El Colegio de Michoacán expuso que como ejemplo del discurso oficial desfavorable construido por el Estado, es lo sucedido en la opinión pública aparecida y reforzada en los periódicos de la época.

Como ejemplo, recordó el texto que apareció en La Opinión de Puebla, uno de los dos periódicos que existían en la ciudad y el único cuya aparición era diaria, en el que se puede leer la descripción de lo ocurrido aquel 20 de mayo de 1934 que es “delirante”.

“Debajo de la superficie de la tierra, hay un templo edificado para servir de capilla secretamente, sin que lo hubieran advertido las personas ajenas al secreto. En la hoja una puerta doble se oprime un botón eléctrico y en el acto se abre una entrada en el piso que conduce al templo subterráneo.

“La entrada a este santuario se hace así, en un cuadro en el que hay un tapete se paran hasta cuatro personas y al oprimirse el timbre, el tapete baja al fondo del santuario subterráneo y dando el tiempo para que las personas se separen del cuadro, sube nuevamente colocándose de tal modo que es imposible creer que es la parte principal de la combinación que sólo se ve en las películas de los barrios chinos y como es lógico suponer es matemático el manejo porque nunca fallas”, leyó el investigador del Centro INAH Puebla.

Peña Espinosa prosiguió que los títulos aparecidos en los diarios eran elocuentes; como ejemplo, enumeró algunos: Las joyas de Santa Mónica, Valioso cargamento de incunables extraídos del convento de Santa Mónica, Cuantioso tesoro ha sido encontrado, Tras un velo de misterio se encontraban las mil combinaciones del convento de Santa Mónica, Toda una red de caminos secretos, entre otros.

Notó además que este mismo ánimo permeó incluso en el museo mismo cuando años atrás los guías narraban cosas como “cuerpos de niños emparedados” encontrados en el antiguo convento.

“Se han hecho trabajos de arquitectura en este inmueble y no se ha encontrado algo. La única cripta que efectivamente existe es en el coro bajo porque ahí se enterraban a las religiosas que fallecieron en este inmueble y fueron sepultadas, hasta la exclaustración de 1934. Fuera de eso no hay ni mecanismos eléctricos, ni cosas que no. Esto fue lo que población se bebió durante mayo-junio de 1934, y que contribuyó a esta creación de leyendas”, sostuvo.