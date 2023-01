Pelé, un tema inagotable

MARACANÁ, 1964: Gol de chilena contra Bélgica (marcador final: 5-0)

Si alguna duda hubiera sobre quién mereció en pleno derecho la designación oficial de Atleta del Siglo XX, el inusitado despliegue informativo que rodeó la muerte de Pelé habrá servido para disiparlas todas. Nunca, que recuerde, la prensa internacional, sin excepciones, dedicó tanta tinta, papel y ondas audiovisuales a la defunción de alguien famoso. Ni la reina de Inglaterra –cuyo reciente deceso también provocó un cataclismo informativo—ni mucho menos la muerte de deportistas tan mediáticos como Mohamed Alí, Diego Armando Maradona o Airton Senna da Silva –el otro gran ícono deportivo de Brasil—se aproximaron a la resonancia que alcanzaron las notas, mesas redondas y reportajes de todo tipo que en los últimos días de 2022 y primeros del nuevo año se han estado dedicando a la memoria y hazañas de O´Rei.

El hecho de que aun así nos quedemos todos cortos simplemente confirma la trascendencia descomunal del personaje. De Pelé, de sus logros, anécdotas e impresionantes estadísticas se puede empezar a hablar y no terminar nunca. Tema inagotable si los hay, en justa correspondencia con el futbolista total que fue quien en vida se llamó Edson Arantes do Nascimento, el único en ganar tres Copas del Mundo, el último en superar la barrera de los 1000 goles, el que permaneció como una marca de alta cotización mundial cuando ya llevaba varias décadas retirado, el que lo mismo mercaba un gol regateando a la defensiva completa del adversario que se elevaba hasta alturas inconcebibles para rematar con la frente, bien abiertos los ojos y elegido con anticipación el destino del remate, el que podía anotar de volea, de media vuelta, de chilena, de inglesa… El inventor de la paradinha previa al golpe letal desde el punto de penalti, y de la recepción orientada recibiendo el balón con cualquier parte del cuerpo –famosa fue su manera de matar con el pecho para tirar sin dejarla caer, o de amagar que haría lo anterior y sorprender sobre la marcha clavándola de cabeza–, era también un eximio perforador de zagas ultrarreforzadas, ya fuese por habilidad pura o combinando técnica y potencia como sólo él podía hacerlo. Y están esos servicios suyos que valían más de medio gol, toques secos o suavísimos, según el caso: en México 70 fueron así, aterciopelados en medio de la batalla, los que les entregó en bandeja de plata a Jairzinho (contra Inglaterra), Rivelino (zurdazos contra Perú y Uruguay) y Carlos Alberto (en la final con Italia).

No le tocó a Pelé esta época en que todo se mide (servicios-gol, porcentaje de pases acertados, regates exitosos, kilómetros recorridos…); él se tuvo que contentar, modestamente, con echar mano de sus recursos y repertorio inacabables para convertir los 1281 goles de que da cuenta una muy cuidadosa revisión hecha por la redacción de la revista Placar (Sao Paulo, marzo de 1999), donde contabiliza los 1375 los encuentros en que participó, incluidos los siete en su homenaje estando ya retirado, que culminaron con el que se jugó para festejar sus 50 años de vida (31.10.99).

Líder de la Revolución brasileña. Como anécdota no tiene igual la del adolescente que, con 17 años, conduce a su Selección a la obtención de una Copa del Mundo (Suecia 58). Pero el efecto trascendental de la supremacía brasileña en los años siguientes me parece que no ha sido ni medianamente explorado. No sólo se trató de una eclosión estética, culminación feliz del juego típicamente sudamericano. Fue un suceso que sacudió al mundo del futbol de manera tal que, por primera vez, Europa tuvo que reconocerse en inferioridad para competir contra semejante prodigio. Y fue entonces cuando, para no quedarse atrás, los europeos decidieron que había que hacer algo. De ahí el origen del famoso catenaccio italiano –el líbero o defensa escoba que les guardaba las espaldas a sus dos centrales–, y el auge de los rudos especialistas en marcaje personal –pasa el balón o pasa el hombre, pero nunca los dos: tal su lema, tal su misión–; y, desde la acera del juego más afinado y cerebral, no necesariamente limpio, surgiría el futbol total de la Holanda de Rinus Michels, dirigido dentro del campo por el gran Johan Cruyff, ultradinámica reedición del legendario Alfredo Di Stéfano. Ninguno de estos genios llegó al 1.75 de estatura (1:74 Pelé), confirmando que el balompié no es juego de fuerza sino de gracia y talento, por más que su lucrativa industrialización actual pregone lo contrario.

- Anuncio -

Pelé contra México. Es un error común creer que la relación afectiva que unía a Pelé con nuestro país se debió solamente a su consagración, paralela a la de Brasil, en el Mundial México 70. Desde luego, un suceso de tal magnitud tuvo que influir poderosamente, pero los nexos del mítico futbolista con los mexicanos se iniciaron tan pronto como el Santos de Pelé –así nombrado sin más aclaraciones—fue contratado para participar en el torneo Pentagonal de 1959 en CU. Ni que decir tiene que el ballet blanco del puerto paulista se llevó el trofeo, pero su conquista eterna fue la de nuestra gente, que vio con embeleso como los brasileños goleaban en su debut al campeón Guadalajara (4-2 con tres de Pelé), al subcampeón León (2-0) y aplastaban 5-0 al América (dos más de O´Rei), viajando en el ínterin a Guadalajara para un amistoso contra el Atlas (2-0 y otro gol del adolescente nacido en Tres Corazones). Dos años después, el Santos de Pelé sufría, en la apertura de un nuevo Pentagonal capitalino, su única derrota ante un club mexicano al perder 4-3 con el Necaxa (02.02.61), partido en el que Pelé salió lesionado por una entrada del argentino Pedro Dellacha (Del Hacha le apodaban), por lo que no pudo participar en el resto del torneo, ganado finalmente por el Guadalajara. Se desquitó con creces al reaparecer en el Pentagonal tapatío –cómo serían de exitosos esos certámenes internacionales que algunos hubo organizados incluso por la Segunda División–; allí, en un Estadio Jalisco recién estrenado, el Santos dio cuenta en fila de las Chivas (6-2), el América (6-2, con dos de Pelé) y un gallardo Atlas (2-0), frenándolo a medias el América de Río de Janeiro (3-3), cuando ya el elenco santista tenía el título asegurado. Por cierto, contra clubes no mexicanos pero en territorio nacional jugó Pelé en otro par de ocasiones, derrotado por el Dukla de Praga (4-3) en el pentagonal del 59 y venciendo al River Plate en la inauguración del actual estadio de León (2-1 el 01.02.67); ese día, Pelé firmó uno de sus goles.

Cuando el país estaba en ebullición, esperando el inicio del Mundial de 1970, Brasil jugó algunos encuentros de preparación contra clubes mexicanos. Al Guadalajara lo vapuleó 3-0, anotando uno Pelé, que le hizo otros dos al León en su campo (5-2), antes de visitar el viejo parque Revolución de Irapuato (3-0) sin anotaciones de O´Rei y a las puertas ya del Mundial, pues no faltaba más que una semana para el trepidante estreno de aquel Brasil de fábula contra Checoeslovaquia en el Estadio Jalisco (4-1, con un gol de Pelé: 03.06.70); los otros tres tantos acreditados al genial jugador durante la Copa del Mundo se los anotó a Rumania (dos: 10.06.70) e Italia (en la final del Azteca: 4-1 el 21.06.70).

- Anuncio.-

El Santos de Pelé solamente jugó un partido más en la capital –fue un 2-2 contra el Atlante en un recién inaugurado Estadio Azteca, con El Rey batiendo una vez la meta de Raúl Orvañanos (30.08.66). Esa breve gira incluyó la Bombonera de Toluca (1-1), y cuando regresó, muy cambiado ya el equipo, en 1971, fue para empatar a uno con el Monterrey en el Tecnológico y derrotar 2-1 al Jalisco en Guadalajara (28.07.71), con lo que cerraron su historial mexicano aquel equipo de fantasía y su jugador más legendario e irrepetible.

Contra el Tri. Aun no se conocía con ese apócope a la Selección Mexicana, pero el uniforme verdiblanco y la verdeamarelha del scratch se encontraron cuatro veces con Edson Pelé sobre el terreno. La primera fue en el Mundial Chile 62 (Viña del Mar, 30.05.62), donde O´Rei horadó la meta azteca luego de superar a cinco defensores nuestros, combinando habilidad para driblear y fortaleza para ganar un par de taponazos. Tres días después, O´Rei abandonaba lesionado la cancha y el Mundial con un desgarre muscular que se causó al rematar contra la meta de Checoeslovaquia.

Volveríamos a verle jugar contra los nuestros en ocasión de la histórica victoria mexicana en Maracaná del 31 de octubre de 1968. Esa noche, Pelé provocó, a puro colmillo, el penalti con el que Carlos Alberto empató transitoriamente (44´) un encuentro que México ganaría 2-1 con tantos de Isidoro Díaz (18´) y Javier Fragoso (68´). Vale la pena recordar las alineaciones que saltaron al campo en tan señalada ocasión. Brasil jugó con Félix; Carlos Alberto, Brito, Joel y Ze María; Clodoaldo, Piazza y Pelé; Natal, Jair y Tostao. Por México, cuya DT era compartida por Raúl Cárdenas y Javier de la Torre, alinearon Toño Mota; Pepe Valtolrá, Gustavo Peña, Gabriel Núñez y Mario “Pichojos” Pérez; José Luis “La Calaca” González, Antonio Munguía e Isidoro “Chololo” Díaz (Javier Valdivia); Ernesto Cisneros (Aarón Padilla), Enrique Borja y Javier Fragoso (Magdaleno Mercado).

A los pocos días, en Belo Horizonte, el scratch tomó desquite (2-1), anotando Pelé el tanto ganador. Por último, el 30 de septiembre de 1970 se jugó en Maracaná un homenaje de Brasil a México por su apoyo en la reciente Copa del Mundo, con victoria local por 2-1, goles de Jairzinho y Tostao, y por el Tri Horacio López Salgado a pase del Willy Gómez.

Amistosos interclubes y numeralia. En Estados Unidos –básicamente en el Memorial Coliseum de Los Ángeles—el Santos de Pelé jugó bastantes encuentros contra equipos de la Primera División mexicana entre 1968 y 73, aprovechando la atracción de O´Rei y las nostalgias de la chicanada fiel. Pelé desquitó aquella afrenta del Necaxa con victoria (4-3) y gol (1), luego derrotó tres veces al Guadalajara (hizo un tanto cada vez), dos al América (cinco pepinos más a su colección), dos a Pumas (cuatro nomeolvides con la firma de Edson). Más otros tres para desplumar Águilas en un hexagonal jugado en Santiago de Chile (7-0 el 04.02.70), que consagraron al América como su cliente predilecto (doce goles de Edson repartidos en cinco encuentros) seguido por las Chivas (7 en seis cotejos), la UNAM (4 en dos), el León (2 en dos), el Necaxa (1 en dos), el Atlas (1 en dos), el Atlante (1 en 1) y el Jalisco (1 en 1). No les anotó a Toluca, Irapuato y Monterrey.

Fueron en total cuatro los encuentros México-Brasil (tres victorias brasileñas y una mexicana), con dos los goles de Pelé; y 24 los del Santos contra clubes mexicanos (20 victorias santistas, tres empates y una derrota). Y O´Rei acumuló en su cuenta personal nada menos que 32 goles de todas las formas, colores y sabores posibles.

Frases para el archivo. Una personalidad como O´Rei no podía pasar inadvertida ante sus colegas de profesión. Aquí algunas frases dedicadas al Atleta del Siglo XX por algunas celebridades del balompié: Johan Cruyff: “Puedo ser un nuevo Di Stéfano pero no un nuevo Pelé. Él sobrepasa los límites de la lógica”; Didí (director de la inolvidable sinfónica brasileña que se coronó en Suecia 58): “Yo apenas dominaba la bola para preparar una jugada, y en esa fracción de segundo Pelé ya estaba desmarcado”; Gilmar (arquero bicampeón con Brasil): “Dudar que Pelé haya sido el mejor va contra toda razón. Él no sólo desequilibraba contrarios, desequilibró al mundo entero”; Diego Armando Maradona: “No es un jugador, es un museo”; Mauro Ramos (capitán de Brasil en Chile 62): “Pelé no existe: es el reflejo del reflejo”.

PELÉ estalla en gozo al ser paseado en hombros tras la victoria de Brasil sobre Italia en la final del Mundial MÉXICO 70, y muestra su alegría en 2008, durante una nueva visita a nuestro país