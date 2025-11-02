Necesario, trascender la historia que se cuenta de México, considera Pedro Salmerón

El historiador Pedro Agustín Salmerón Sanginés (Coatzacoalcos, Veracruz, 7 de octubre de 1971) está cierto que los mexicanos descendemos colectivamente de la comunidad indígena, de la solidaridad y de la resistencia política contra el imperialismo y el poder económico. “Puedes escoger de quien desciendes: si de Juárez o de Maximiliano, de Hidalgo o de Iturbide”.

Al presentar en Puebla el libro La batalla de Tenochtitlán, acto que contó con los comentarios del historiador Javier Pérez Siller y el antropólogo Julio Glockner Rossáinz que calificó “como la mejor presentación que ha realizado desde 2021”, año en que fue publicado su libro por el Fondo de Cultura Económica, el historiador señaló que no importa de quien desciende cada uno, pues todo se puede trascender.

“Si soy hijo de la chingada entonces por qué no lo supero. En el caso que lo seamos, que no lo somos, por qué entonces no lo trascendemos”, dijo desde el auditorio Montserrat Galí Boadella de la Casa Presno, de la BUAP.

“¿Quién desciende de los dos mil españoles que llegaron?, pues ninguno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros descendemos de los mexicas?, casi ninguno”, preguntó al público que asistió al auditorio universitario, para decir que esa descendencia es “un invento intelectual y aunque no fuera así, aunque fuera cierto que mi abuelo violó a mi abuela y yo desciendo de eso, hay que quitárselo de la cabeza”.

Como ejemplo, siguiendo con esa idea, contó que su abuelo Agustín Sanginés fue un general de carrera que sirvió en el ejército de Porfirio Díaz, que mató yaquis y apaches, y que luego fue gobernador de Hidalgo, con el presidente Huerta. “Eso a mí que chingaos me importa, que mi bisabuelo haya matado yaquis, puedo trascenderlo, no importa de quien descendemos”.

De paso, Salmerón Sanginés afirmó que los mexicanos son resultado del pasado, para bien y para mal. Incluso, al recordar que algunos lo han llamado “anti hispanista”, él ha respondido en sus redes sociales que ama España y lo que de español tiene. “No odio lo español, detesto a los que ahora quieren hacer de Mesoamérica un imperio de salvajes y de caníbales como Mel Gibson, algo que está de moda. No es esa la idea, la idea es recuperar la historia”, aclaró.

Para cerrar, dijo que la mayoría de los españoles actuales descienden de siervos, de hombres de la gleba, de soldados de a pie, de campesinos y artesanos, como la mayoría de mexicanos descendemos de indios, de comunidades, de huachichiles. “No es una cuestión de raza, pues la raza no existe. Lo que quiero hacer es un poco decir lo que es México”, sentenció.

Un libro necesario para el debate: Glockner

El antropólogo Julio Glockner Rossáinz abrió la presentación del libro de Pedro Salmerón, el cual consideró es una obra que “ya es imprescindible”, pues el autor ofrece una visión de conjunto sobre las incomprensiones, errores, prejuicios racistas y cursilerías románticas que se han suscitado al tratar el tema de la invasión española.

Con ello, continuó, se llama a no seguir repitiendo “interpretaciones de dudosa procedencia” como el decir que la llegada de los españoles fue una afortunada intervención de la divina providencia traídos por la mano de dios que les abría el camino para seguir adelante, en donde se “combinaba el saqueo y la rapiña con la piadosa actividad de bautizar multitudes”.

De paso, destacó la labor de Pedro Salmerón para recurrir a fuentes y libros diversos. Como ejemplo, citó el caso de los hechos por Fernanda Núñez y Camilla Townsend, quienes en sus “inteligentes” libros ayudan a deshacer la ridícula leyenda de Malintzin, concebida como una “ noble indígena enamorada del conquistador”, describiéndola más bien -como es el caso de Núñez-, como una “mujer e indígena, madre y puta, útero simbólico de la nación mexica, personaje ambiguo, de la cual no se sabe ni su origen ni su vida a excepción de que sirve de lengua y vagina al conquistador macho”, concepción que es contraria a la idea de escritoras como Laura Esquivel, para quien La Malinche “se moría de curiosidad por ver lo que sentía al acariciarlo”.

“Son aciertos bibliográficos que apuntan a deshacer una versión de la historia”, destacó Glockner Rossáinz, para quien el libro reflexiona sobre otros asuntos: la idea de que Cortés no estableció una conquista sino que “no tenía otro lugar a dónde ir”; que la mal llamada conquista no era una decisión pensada ni un proyecto político bien planeado, sino una cuestión de vida y muerte para Cortés que lo lleva a la desmesura y a prometer al rey Carlos V cualquier cosa; que se estableció un “programa demencial a caballo” que no estuvo exento de una lógica de poder y rapiña; y que el cuento de hadas de Cortés de que Moctezuma se había sometido, es otra de las fantasías que se había repetido, entre otros temas.

El reconocido investigador, por tanto, dijo que el libro La batalla de Tenochtitlán debería estar en todas las bibliotecas de las preparatorias pensado y discutiendo colectivamente, haciendo un paso firme para desmitificar y desmentir versiones fantasiosas, racistas y discriminatorias que han predominado la historia de la mal llamada conquista.

Salmerón pone las íes en la palabra identidad: Siller

Al tomar la palabra, el historiador Javier Pérez Siller llamó a “sacar los demonios, a quitar la idea que somos hijos de la chingada, de una madre indígena y de un conquistador”. En ese sentido, dijo, esa es un “poco la historia que Pedro Salmerón quiere desmitificar”, pues pone las “íes” de la identidad, y lleva a repensar en ese pasado para reconstruir una versión diferente de él.

Comparó que el historiador se ha dedicado a estudiar la Revolución Mexicana, reivindicando el villismo y la historia militar de una manera diferente: no de las batallas, ni de las estrategias, de los ejércitos o de las armas que se utilizan, sino de la historia social de lo militar, de las batallas sociales, de una historia política, económica y social sobre los actores y el imaginario que los mueve.

“En ese sentido ha trabajado como divulgador del pasado y animador de discusiones. Este libro es fruto de esas dos practicas: de lo académico y de la pregunta sobre cómo esa pregunta nos interpela y nos hace pensar el presente”, apuntó.

Para Pérez Siller, por tanto, este libro encierra el presente qué es la conquista, a la par que hace preguntas sobre los “cuentos que nos han dicho”: que los españoles eran superiores por su cultura, por su armamento que era más poderoso, en suma, era la modernidad frente a la tradición.

No obstante, reparó que si bien Pedro Salmerón va armando la historia social de la guerra y de la invasión, hay otros momentos que le hubiera gustado tuvieran mayor trascendencia en la obra. Como ejemplo, fue la llamada Matanza de Cholula que el autor la “pasa en página y media”, o la manera en que lugar de Noche triste, el investigador le llama la Noche de la huida, en referencia a la ocasión en que los españoles fueron vencidos por los mexicas.

“De la misma manera que por sobrevivencia los grupos humanos construyen una memoria y en la culturas y una historia y cada historia tiene una forma de expresarse de diferentes maneras, esa forma ha pervivido hasta ahora. Cada generación le hace preguntas a ese pasado y este libro es un ejemplo de que hoy nos preguntamos y hacemos una reinterpretación del pasado de otra manera: didáctica, haciendo preguntas y sembrando diferentes fuentes.

“Es un libro avanzado en el pensamiento que el autor sugiere, un libro de divulgación que sería necesario conocer para repensar en qué medida tenemos una explicación de que no somos hijos de la chingada”, concluyó el también académico.