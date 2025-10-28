Pedro Salmerón presentará una visión crítica sobre la mal llamada conquista

Para seguir repensando sobre el contexto y los términos en los que se suscitó la mal llamada conquista, y precisamente cuestionar los relatos tradicionales desde una visión crítica, el historiador Pedro Salmerón Sanginés (Coatzacoalcos, Veracruz, 7 de octubre de 1971) presentará en Puebla el libro La batalla de Tenochtitlán.

Programado para el próximo viernes 31 de octubre a las 17 horas en el Auditorio Montserrat Galí Boadella de la Casa Presno, de la BUAP, el libro publicado en 2021 por el Fondo de Cultura Económica contará con los comentarios del historiador Javier Pérez Siller y el antropólogo Julio Glockner Rossáinz.

En La batalla de Tenochtitlán, el historiador especialista en estudios de la Revolución Mexicana voltea su atención a este episodio central de la historia del país, para contar una versión distinta. “Una de las ideas de este libro es que nos quitemos la idea de la cabeza de que venimos de un pueblo derrotado (…) Me gustaría que, al leer el libro, se lleven más dudas, que cuestionen”, dijo el autor en una pasada presentación del volumen.

Salmerón Sanginés ha confiado al ofrecer una visión crítica y renovada de lo que tradicionalmente se conoce como la conquista de México, se subraya además en la necesidad de cuestionar los relatos centrados únicamente en personajes como Hernán Cortés o Moctezuma.

Por tanto, dijo que con este material propone mirar este proceso desde una perspectiva más amplia, que reconozca las alianzas, resistencias y decisiones de los pueblos originarios, y donde se da cabida al papel de las mujeres.

Como ejemplo, el autor toma a Malintzin, conocida como La Malinche, a quien describe no sólo como una simple intérprete o “traidora”, sino como una figura clave en el proceso, cuya presencia permitió la comunicación y la negociación entre mundos distintos, lo que transforma su historia en un testimonio de feminismo y de mediación en un proceso decisivo para la historia de México.

“Se convierte en un personaje más significativo que ser esclava (…) Se convirtió en un personaje político que traduce, pero no de dos lenguas distintas de una misma cultura, sino de dos mundos radicalmente distintos”.

En La batalla de Tenochtitlán, además, el autor de La cabeza de Villa (2013) y Diez batallas que cambiaron a México (2024) refiere al sitio y caída de Tenochtitlan, hechos que para él no significaron una dominación inmediata, sino un proceso complejo de negociación, resistencia y colonización que tardó décadas en consolidarse.

“La clave que me llevó a escribir este libro fue darme cuenta que todos los historiadores lo que habíamos hecho era seguir la narración de Hernán Cortes (…) Y pensé en quitar la mirada de Cortés y buscar otras formas de contarlo, y además entendemos que no hay visión de los vencidos porque ningún indígena, no digamos mexica, ningún indígena contó la historia”.

El libro La batalla de Tenochtitlán será presentado en la Casa Presno –avenida Palafox 208, Centro Histórico-, edificio del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP, el próximo viernes 31 de octubre a las 17 horas, con entrada libre.