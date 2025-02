Pedirá Morena a la Defensa información por sobrevuelos de espionaje de EU

Ciudad de México. La bancada de Morena anticipó que también solicitará a la Secretaría de la Defensa Nacional, información de los sobrevuelos de espionaje estadunidense que “invadieron nuestra soberanía, actuando de manera injerencista”, y el coordinador del grupo, Ricardo Monreal Ávila, anticipó que la orden ejecutiva de Donald Trump, que designa como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos tendrá efectos económicos para el país.

A su vez, la oposición planteó que la decisión de Washington tiene que ver con la política del sexenio pasado de no desarticular a los cárteles de la droga.

El gobierno de México debería buscar “acuerdos bilaterales de colaboración para desarticular a estos poderosos cárteles, pero no puede haber solución si no se acepta el problema, y el problema en México es que hay territorios completos dominados por el crimen organizado, como Sinaloa”, dijo el coordinador panista, Elías Lixa.

Su par del PRI, Rubén Moreira, expresó que México debe hacerse cargo de los problemas de seguridad y consideró que la decisión de Trump deriva de varios puntos, entre otros que “México vivió un momento terrible de inseguridad, en parte heredado por la pasada administración y también por muchos gobernadores omisos”.

Te puede interesar: Una “campañita”, señalar que dimos aval a sobrevuelos de la CIA: Sheinbaum

Además, que “los cárteles de la droga realizan actos que pueden ser calificados como terrorismo: en las carreteras y los caminos de Tamaulipas o Michoacán sembraron bombas, minas o hay ataques con drones o que hechos espeluznantes como los niños asesinados en Guerrero o en Tabasco”.

En entrevista, Monreal Ávila aceptó que la orden ejecutiva de Trump tendrá un impacto económico y financiero, no porque se vaya a perseguir a las bandas del crimen organizado en territorio mexicano ni que México sea complaciente con el narco, sino porque “afectará a muchas empresas honestas, que comercian productos de origen ilícito”.

Las implicaciones serán de un carácter más profundo que algunos suponen, que la persecución de cárteles, pero acotó que la presidenta, Claudia Sheinbaum, como jefa del Estado mexicano, “sabrá enfrentar esta orden ejecutiva, porque es una orden unilateral. México ha vivido siempre el acoso desde el pasado, cuando se certificaba al país, con el plan Mérida y ahora también”.

Expuso que, si bien México no desconoce la presencia de cárteles de la droga en su territorio, el gobierno de Estados Unidos debe reconocer que allá existen cárteles de delincuentes organizados “que poco se conocen, pero distribuyen y venden droga en la calle. México no desconoce que existen y el gobierno los combate sin tregua, la presidenta ha reforzado el combate a la delincuencia, la lucha se está dando. Lo único que hay que cuidar es que no tenga repercusiones económicas que afecten a la población”.

Por su parte, el panista, Elías Lixa, ponderó que el gobierno federal “más que defender a los cárteles de la droga en México, debería de plantear compromisos concretos, estrategias concretas, conjuntas para combatir el tráfico de drogas y la fuerza de los grupos criminales” en el país.

Señaló que, si al gobierno mexicano le interesa desarticular a las organizaciones criminales que afectan a México, particularmente en estados completos, como Sinaloa, “debiera estar buscando acuerdos bilaterales de colaboración para desarticular a estos poderosos cárteles”.

También puede interesarte: EU debe hacer su parte para reducir la demanda y distribución de drogas: Sheinbaum

También, Rubén Moreira exigió que se transparente la información de los vuelos de espionaje estadounidense en el norte del país, y se precise si la administración federal autorizó esas operaciones.

“Si están usando drones arriba del territorio nacional, ¿Se los permitieron? ¿Qué tipo de acuerdo firmaron? ¿A cambio de qué? ¿Cómo se garantiza la soberanía nacional? ¿Y por qué se nos está ocultando eso?, porque están en el espacio aéreo mexicano. ¿Hay permiso? ¿No hay permiso? ¿Y por qué se ha estado dilatando informarle a los mexicanos?”

Recordó que, cuando comenzó a conocerse de los vuelos en el espacio aéreo mexicano, Morena sostuvo que se trataba de información exagerada de los medios de comunicación, “hoy parece ser que sí están sobre el territorio nacional, y sería bueno que el gobierno mexicano informara si se está violando la soberanía”.

O bien, agregó, que se explique si se autorizaron los vuelos, cómo se garantizó que no se violó la soberanía nacional. Esto es, agregó, “¿Se dio un permiso? ¿Qué tipo de permiso se dio? ¿Hay algún tratado de seguridad? ¿Por qué no se llevó el mismo al Senado? ¿Por qué nos enteramos por la prensa extranjera y no por ustedes? ¿O por un comunicado o aquí en la Cámara?