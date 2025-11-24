Lunes, noviembre 24, 2025
Pavel Gaspar propone reforma para obligar a 217 ayuntamientos a contar con programa para la atención de violencia familiar

El presidente del Congreso del estado obliga a los 217 ayuntamientos de la entidad a elaborar, implementar, ejecutar y evaluar un programa para la Atención de la Violencia Familiar

Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso local
Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso local. Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso del estado, propuso una reforma a la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el estado de Puebla, la cual obligaría a los 217 ayuntamientos de la entidad a elaborar, implementar, ejecutar y evaluar un Programa Municipal para la Atención de la Violencia Familiar, así como instalar el Consejo Municipal en la materia.

Según los términos de la propuesta de ley que será revisada en comisiones, dicho órgano municipal deberá estar conformado por el o la edil, la persona titular de la Secretaría del ayuntamiento o la Dirección Jurídica Municipal, quien ocupará la presidencia ejecutiva, la persona titular del Sistema Municipal DIF y dos personas de la sociedad civil del municipio.

Según los términos de la propuesta de reforma, el consejo municipal como órgano colegiado local, tendrá a su cargo las atribuciones de aplicar y ejecutar el Programa Estatal para la Atención de la Violencia Familiar y el programa municipal derivado, vigilando su cumplimiento en el ámbito local.

También deberá fomentar la coordinación y colaboración de las áreas e instituciones municipales para brindar atención inmediata y eficaz, impulsar campañas de difusión e información sobre la violencia familiar y la ruta de atención.

El consejo también podrá celebrar convenios de colaboración con el sector público, social, educativo y privado para fortalecer las acciones preventivas; establecer y operar un registro municipal de casos e información estadística para la toma de decisiones y determinar las acciones y medidas de atención más adecuadas para la problemática específica de su municipio, conforme a los lineamientos estatales. También tendría a atribución de elaborar los lineamientos municipales y reglamento interno en la materia, e informar periódicamente al Consejo Estatal sobre las acciones, resultados de la atención de la violencia familiar en su territorio.

“Para lograr la eficacia y cercanía de la política pública en materia de prevención y atención de la violencia familiar, es indispensable la coordinación operativa y el fortalecimiento de la acción municipal. Las modificaciones propuestas adicionan la obligación del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia”, establece la iniciativa.

La reforma también propone la actualización terminológica de la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Puebla, a fin de que sea congruente con el marco de derechos humanos vigente. El lenguaje debe reflejar el respeto a la dignidad y la inclusión, precisando que la violencia familiar no tiene como receptores de violencia a las mujeres de manera exclusiva, sino a diferentes miembros de la familia.

Prevén nueva fase de operaciones militares de EU contra Venezuela

Washington. Estados Unidos está listo para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días, informaron ayer a Reuters cuatro...
Asesinatos de palestinos en Gaza ya se acercan a 70 mil

Deir Al Balah., Los ataques israelíes contra Gaza ponen en riesgo la tregua al dejar al menos 318 fallecidos y 788 heridos desde que...

