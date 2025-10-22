Miércoles, octubre 22, 2025
NoticiasPolítica

Pavel Gaspar ofrece consenso y diálogo con todas las fuerzas políticas al ser electo como presidente de la junta de gobierno

Durante la sesión de este órgano de deliberación fue propuesto y avalado el diputado local por Morena, tras la licencia de Laura Artemisa García

Pavel Gaspar ofrece consenso y diálogo con todas las fuerzas políticas al ser electo como presidente de la junta de gobierno
Pavel Gaspar ofrece consenso y diálogo con todas las fuerzas políticas al ser electo como presidente de la junta de gobierno
Efraín Núñez

El diputado Pavel Gaspar Ramírez, del partido Morena, fue electo presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado de Puebla, durante la sesión realizada este miércoles, decisión que se ratificará este jueves por el pleno legislativo.

La propuesta fue aprobada por unanimidad de las fracciones parlamentarias de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Fuerza por México (FxM), Nueva Alianza, Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC). Los grupos acordaron que Gaspar Ramírez sustituirá a Laura Artemisa García Chávez, quien la semana pasada solicitó licencia indefinida para ocupar la Secretaría de Bienestar estatal.

Durante la sesión, el legislador anunció una gestión basada en el consenso y el diálogo, al tiempo que agradeció la confianza de las bancadas que respaldaron su nombramiento.

El coordinador del PAN, Marcos Castro Martínez, y la diputada del PRI, Delfina Pozos Vergara, también expresaron su apoyo al nuevo presidente del Congreso, quien durante el fin de semana anterior fue designado coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.

“El PRI piensa que si le va bien al presidente del Congreso del estado, le va bien a Puebla, y en esa postura estamos; por eso le dimos el voto de confianza, no le venimos a aplaudir a nadie”, afirmó Pozos Vergara durante su intervención.

Por su parte, Marcos Castro Martínez, coordinador de la fracción del PAN, destacó que hubo una petición expresa a Pavel Gaspar para que caminen iniciativas que han presentado los legisladores blanquiazules. 

“Nos ayuda el tema del diálogo y el debate. Creemos que no va a renunciar a sus convicciones. Esperamos lograr un diálogo permanente. Insistimos en el caso del grupo legislativo del PAN. Que no se detenga ninguna por estos cambios”, indicó.

 

Temas

Más noticias

Nacional

No hay nuevos impuestos para contribuyentes en Ley de Ingresos: Sheinbaum

La Jornada de Oriente en Línea -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que en la ley de Ingresos que se encuentra a discusión en el Senado haya nuevos...
Nacional

Aún incomunicadas, 93 comunidades afectadas por lluvias en 5 estados: SICT

La Jornada -
Ciudad de México. Al dar a conocer el balance de la atención a la emergencia en cinco entidades provocado por las lluvias, el secretario...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Confirma Laura Artemisa García cierre de su Casa de Gestión, pero seguirá apoyando a la gente

Yadira Llaven Anzures -
La recién nombrada titular de la Secretaría de Bienestar de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, confirmó el cierre de su Casa de Gestión que abrió como diputada...

Diputados de la 4T protegen a Concesiones Integrales; no se respetó formato para solventar dudas: Pozos

Efraín Núñez -
La diputada local del PRI, Delfina Pozos Vergara, acusó a los diputados de la 4T de proteger a los directores del Sistema Operador de...

Se le da plazo hasta 2027 a Concesiones para cumplir con saneamiento y calidad en servicio de agua

Efraín Núñez -
Convenio modificatorio entre el gobierno del estado y Concesiones Integrales le da a la empresa como plazo hasta 2027 para cumplir con inversiones, plan...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025