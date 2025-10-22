Pavel Gaspar ofrece consenso y diálogo con todas las fuerzas políticas al ser electo como presidente de la junta de gobierno

El diputado Pavel Gaspar Ramírez, del partido Morena, fue electo presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado de Puebla, durante la sesión realizada este miércoles, decisión que se ratificará este jueves por el pleno legislativo.

La propuesta fue aprobada por unanimidad de las fracciones parlamentarias de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Fuerza por México (FxM), Nueva Alianza, Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC). Los grupos acordaron que Gaspar Ramírez sustituirá a Laura Artemisa García Chávez, quien la semana pasada solicitó licencia indefinida para ocupar la Secretaría de Bienestar estatal.

Durante la sesión, el legislador anunció una gestión basada en el consenso y el diálogo, al tiempo que agradeció la confianza de las bancadas que respaldaron su nombramiento.

El coordinador del PAN, Marcos Castro Martínez, y la diputada del PRI, Delfina Pozos Vergara, también expresaron su apoyo al nuevo presidente del Congreso, quien durante el fin de semana anterior fue designado coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.

“El PRI piensa que si le va bien al presidente del Congreso del estado, le va bien a Puebla, y en esa postura estamos; por eso le dimos el voto de confianza, no le venimos a aplaudir a nadie”, afirmó Pozos Vergara durante su intervención.

Por su parte, Marcos Castro Martínez, coordinador de la fracción del PAN, destacó que hubo una petición expresa a Pavel Gaspar para que caminen iniciativas que han presentado los legisladores blanquiazules.