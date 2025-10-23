Jueves, octubre 23, 2025
Pavel Gaspar ofrece consenso y diálogo con todas las fuerzas políticas al ser electo como presidente de la junta de gobierno

Durante la sesión de este órgano de deliberación fue propuesto y avalado el diputado local por Morena, tras la licencia de Laura Artemisa García

Efraín Núñez

El diputado Pavel Gaspar Ramírez, del partido Morena, fue electo presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado de Puebla, durante la sesión realizada este miércoles, decisión que se ratificará este jueves por el pleno legislativo.

La propuesta fue aprobada por unanimidad de las fracciones parlamentarias de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Fuerza por México (FxM), Nueva Alianza, Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). Los grupos acordaron que Gaspar Ramírez sustituirá a Laura Artemisa García Chávez, quien la semana pasada solicitó licencia indefinida para ocupar la Secretaría de Bienestar estatal.

Durante la sesión, el legislador anunció una gestión basada en el consenso y el diálogo, al tiempo que agradeció la confianza de las bancadas que respaldaron su nombramiento.

El coordinador del PAN, Marcos Castro Martínez, y la diputada del PRI, Delfina Pozos Vergara, también expresaron su apoyo al nuevo presidente del Congreso, quien durante el fin de semana anterior fue designado coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.

“El PRI piensa que si le va bien al presidente del Congreso del estado, le va bien a Puebla, y en esa postura estamos; por eso le dimos el voto de confianza, no le venimos a aplaudir a nadie”, afirmó Pozos Vergara durante su intervención.

Por su parte, Marcos Castro Martínez, coordinador de la fracción del PAN, destacó que hubo una petición expresa a Pavel Gaspar para que caminen iniciativas que han presentado los legisladores blanquiazules.

“Nos ayuda el tema del diálogo y el debate. Creemos que no va a renunciar a sus convicciones. Esperamos lograr un diálogo permanente. Insistimos en el caso del grupo legislativo del PAN. Que no se detenga ninguna por estos cambios”, indicó.

Durante la sesión ordinaria del pasado 16 de octubre, Laura Artemisa García Chávez, exdiputada de Morena y hasta ese momento presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo), solicitó licencia por tiempo indefinido superior a 30 días, a fin de incorporarse como secretaria de Bienestar estatal, cargo que asumió el pasado fin de semana. La solicitud fue aprobada por unanimidad en el Congreso del estado.

En este contexto, Pavel Gaspar Ramírez, legislador por Morena, se perfiló como su sucesor en la coordinación de la bancada y la presidencia de la Jugocopo, de acuerdo con la propia García Chávez, quien confirmó que el perfil del diputado destaca por su capacidad de diálogo y de construir consensos con las demás fracciones.

Antes de que finalizara la sesión, Gaspar Ramírez abandonó el recinto y más tarde fue visto en el Centro Integral de Servicios, en las oficinas del gobierno del estado, donde reconoció que se prepara para asumir la coordinación morenista con el respaldo de sus compañeros de bancada.

Efraín Núñez -
El diputado Pavel Gaspar Ramírez, del partido Morena, fue electo presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado de...

