Pavel Gaspar consultará con la Jugocopo propuesta para ampliar los periodos ordinarios

El presidente del Congreso del estado, Pavel Gaspar Ramírez, anunció que consultará con los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) una propuesta para ampliar los periodos ordinarios de sesiones a partir de 2026, con el objetivo de desahogar un mayor número de iniciativas presentadas por las y los diputados locales. Explicó que, debido a que al actual periodo le restan solo algunas semanas, cualquier modificación se aplicaría hasta el próximo año legislativo.

El también coordinador del grupo legislativo de Morena adelantó que buscará dialogar con los representantes de todas las fuerzas políticas en el Congreso local para construir una iniciativa consensada que pueda alcanzar la mayoría requerida en el pleno. Subrayó que la intención es que la reforma responda a las necesidades de trabajo de la actual Legislatura y no se limite a una sola expresión partidista.

Gaspar Ramírez recordó que la propuesta de ampliar los periodos ordinarios de sesiones retoma una idea planteada previamente por su antecesora en la presidencia del Poder Legislativo, Laura Artemisa García Chávez, quien la expuso como una vía para mejorar la productividad legislativa. Indicó que, en su momento, dicha posibilidad no avanzó, pero consideró que hoy existe un mayor consenso sobre la carga de trabajo acumulada en el Congreso.

Detalló que, de concretarse la reforma, las y los diputados contarían con más tiempo para sesionar en comisiones, dictaminar iniciativas pendientes y abordar temas rezagados de la Legislatura local. Señaló que uno de los puntos centrales de la discusión en la Jugocopo será definir a cuántos meses se extenderían los periodos ordinarios, así como los alcances específicos del ajuste al calendario legislativo.

El presidente del Congreso puntualizó que, mientras se analiza la propuesta, el actual periodo ordinario continuará centrado en asuntos considerados prioritarios, entre ellos la designación de la persona titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

