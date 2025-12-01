Lunes, diciembre 1, 2025
NoticiasPolítica

Pavel Gaspar consultará con la Jugocopo propuesta para ampliar los periodos ordinarios

El presidente del Poder Legislativo recordó que se trata de una idea de su antecesora Laura Artemisa García

Pavel Gaspar propone ampliar periodos ordinarios en 2026 para atender rezagos y fortalecer la productividad del Congreso
Pavel Gaspar propone ampliar periodos ordinarios en 2026 para atender rezagos y fortalecer la productividad del Congreso
Efraín Núñez

El presidente del Congreso del estado, Pavel Gaspar Ramírez, anunció que consultará con los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) una propuesta para ampliar los periodos ordinarios de sesiones a partir de 2026, con el objetivo de desahogar un mayor número de iniciativas presentadas por las y los diputados locales. Explicó que, debido a que al actual periodo le restan solo algunas semanas, cualquier modificación se aplicaría hasta el próximo año legislativo.

El también coordinador del grupo legislativo de Morena adelantó que buscará dialogar con los representantes de todas las fuerzas políticas en el Congreso local para construir una iniciativa consensada que pueda alcanzar la mayoría requerida en el pleno. Subrayó que la intención es que la reforma responda a las necesidades de trabajo de la actual Legislatura y no se limite a una sola expresión partidista.

Gaspar Ramírez recordó que la propuesta de ampliar los periodos ordinarios de sesiones retoma una idea planteada previamente por su antecesora en la presidencia del Poder Legislativo, Laura Artemisa García Chávez, quien la expuso como una vía para mejorar la productividad legislativa. Indicó que, en su momento, dicha posibilidad no avanzó, pero consideró que hoy existe un mayor consenso sobre la carga de trabajo acumulada en el Congreso.

Detalló que, de concretarse la reforma, las y los diputados contarían con más tiempo para sesionar en comisiones, dictaminar iniciativas pendientes y abordar temas rezagados de la Legislatura local. Señaló que uno de los puntos centrales de la discusión en la Jugocopo será definir a cuántos meses se extenderían los periodos ordinarios, así como los alcances específicos del ajuste al calendario legislativo.

Consulta: Congreso local tendría 312.4 mdp para 2026; 10% será para mantenimiento de edificios

El presidente del Congreso puntualizó que, mientras se analiza la propuesta, el actual periodo ordinario continuará centrado en asuntos considerados prioritarios, entre ellos la designación de la persona titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Puedes leer: Pavel Gaspar propone reforma para obligar a 217 ayuntamientos a contar con programa para la atención de violencia familiar

Temas

Más noticias

Nacional

El libro de ‘Grandeza’ de AMLO reivindica legado social y ético de las civilizaciones mesoamericanas

La Jornada -
Grandeza, el más reciente libro de Andrés Manuel López Obrador, constituye un vasto esfuerzo por dar su lugar a las civilizaciones mesoamericanas en una...
Nacional

Sheinbaum Pardo celebra respaldo de AMLO en redes: “Somos un solo movimiento”

La Redacción -
Emir Olivares Alonso, enviado Cuernavaca, Morelos.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dijo “muy contenta” por el apoyo y respaldo que su antecesor, Andrés Manuel...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Van cuatro aspirantes a titular de la ASE; el 28 de noviembre cierra proceso de registro

Efraín Núñez -
Román Sánchez Zamora, José Amador Tejeda Carvajal, Vinissa Morales Mina y José Manuel Domingo Durán Peña son los cuatro aspirantes a auditor del estado...
00:01:14

Prioridad de mi gestión será sacar pendientes que provienen de pasadas legislaturas: Gaspar

Efraín Núñez -
Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso del estado, declaró que su gestión tendrá como prioridad resolver la legislación pendiente que proviene de legislaturas anteriores....
00:01:31

A propuesta mía representantes del SOAPAP y Concesiones Integrales se presentan ante el Congreso cada 4 meses: Pozos

Efraín Núñez -
Que no se olvide que por una propuesta de Delfina Pozos Vergara representantes de Concesiones Integrales y el SOAPAP se presentan cada cuatro meses...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025