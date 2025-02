Pausa arancelaria posibilita convencer a EU de que la relación comercial fortalece: Sheinbaum

Ciudad de México. La pausa arancelaria de un mes da tiempo a México para dialogar y convencer a la administración de Donald Trump que la relación comercial fortalece a América del Norte frente a otras regiones del mundo, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En un encuentro con empresarios en Palacio Nacional, la mandataria pidió a la iniciativa privada a acelerar el Plan México.

Aprovechó el acto para agradecer al sector empresarial el apoyo que le brindaron a lo largo del fin de semana, luego que el magnate impusiera aranceles de 25 por ciento a exportaciones mexicanas, pues la comunicación de respaldo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), junto a las de otros sectores, le dieron fortaleza durante la llamada que sostuvo ayer con su homólogo estadounidense, donde acordaron la pausa en las tarifas por un mes.

“¿De qué tenemos que convencer? Primero, que somos la región con mayor potencial de todo el mundo. Que no es que un país subsidie a otro, sino que somos socios, que eso nos da una fortaleza enorme frente a otras regiones del mundo”.

Añadió que también se obtuvo el analizar qué es lo que se planteará exactamente y el seguir fortaleciendo la economía nacional.

Celebró que pese a la decisión que había anunciado el presidente estadounidense, el peso se colocó poco arriba de 21 pesos por dólar. “Estaba en comunicación con el secretario de Hacienda (Rogelio Ramírez de la O): ‘¿Hasta dónde crees que pueda llegar? (le preguntaba). Ya no les voy a decir porque no es el caso, pero la verdad es que nos sentimos muy contentos cuando abrieron los mercados asiáticos de la fortaleza de la economía mexicana. La verdad somos un país muy fuerte, con una economía muy fuerte y en parte por la cercanía y el tratado, pero también por lo que somos nosotros”.

Por ello, convocó a la iniciativa privada a continuar trabajando juntos y seguir fortaleciendo el Plan México.

“Habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, y tampoco pasa nada, para eso es la democracia, pero vamos a poner hacia delante y más en un momento tan importante donde nos necesita México. Todas y todos los y mexicanos en lo que estamos de acuerdo y en la construcción de este gran país en el desarrollo de este gran país del que estamos todas y todos orgullosas y orgullosos de pertenecer. Así que hoy lo que les quiero decir es: ¡Que viva México!”.

Previamente, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, explicó lo sucedido ayer durante la llamada entre Sheinbaum y el magnate.

“¿Qué pasó ayer? Porque para eso es la reunión, para informarles en primer lugar. Bueno, miren, a mí no me gustan mucho la adulación. Nunca he sido un adulador. Pero lo que vimos ayer es una mujer de Estado, y lo que ella logró merece nuestro mayor reconocimiento, porque se veía muy difícil”.